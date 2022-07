Kylie Minogue, un “periquito cantor” que voló al firmamento de las estrellas con ‘The loco-motion’

Casualmente, Kylie Minogue había comprado un cancionero de Carole King. Y en un concierto benéfico, al que había sido invitada junto al elenco de Neighbours, propuso improvisar The loco-motion… “porque me sabía la letra”. Y así empezó todo. A los 19 años, esa joven “básica y hogareña” que ambicionaba abrir una tienda de adornos artesanales, arrancó una carrera de más de tres décadas. El enorme éxito del himno dance The loco-motion, su primer single (publicado el 28 de Julio de 1987), fue el inesperado catalizador que hizo de la actriz adolescente de series un icono del pop. Y de paso, fue callando bocas de aquellos que la bautizaron, despectivamente, “periquito cantor”.

Una canción para la niñera

En 1962, Carole King y su entonces marido Gerry Goffin, compusieron The loco-motion. Ella se encargó de la música y él de la letra. La canción era para su niñera, Eva Narcissus Boyd, conocida con el nombre artístico Little Eva. A menudo se ha dicho que a ambos les parecía divertido el particular estilo con el que bailaba la joven que cuidaba a sus hijos. Sin embargo, King declaró en una entrevista para NPR (poco después del fallecimiento de la Pequeña Eva en 2003) que los dos sabían que Eva cantaba muy bien cuando la conocieron y que tarde o temprano grabaría las canciones que ellos escribían. La más exitosa fue The loco-motion: nº1 en Estados Unidos en 1962 y más de un millón de copias.

Ese mismo año, Sylvie Vartan grabó una versión en francés a la que llamó Le Loco-motion, fue nº1 en Francia. En 1974 la banda de rock Grand Funk Railroad hizo su propia interpretación, producida por Todd Rundgren, que también llegó al primer puesto de Billboard. La propia Carole King en 1980 y Dave Stewart y Barbara Gaskin en 1986, registraron la canción. La siguiente en la lista fue Kylie Minogue, a los 19 años… casualmente, la misma edad que tenía Little Eva cuando la publicó. Esta es la historia.

“Porque me sabía la letra”

En 1986, Kylie Minogue era una de las actrices que protagonizaban la popular serie australiana Neighbours. Inmersa en su éxito televisivo, le presentaron en bandeja una oportunidad única: demostrar su talento vocal antes miles de personas. Podría cantar en un concierto a beneficio de un equipo de futbol australiano, Fitzroy Football Club.

“A algunos de nosotros (compañeros de la serie) nos preguntaron si queríamos echar una mano en un concierto benéfico”, recordaba Minogue en Etonline. “Cantamos un tema (I got you babe, de Sonny & Cher), al principio todos estábamos realmente nerviosos, pero terminamos disfrutando de ese magnífico momento hasta el punto de que quisimos hacer otra canción. Yo sugerí ‘Loco-motion’ porque me sabía la letra; tenía un libro de canciones de Carole King. Y la banda conocía el tema. El acompañamiento fue sencillo”.

El ‘periquito cantor’

La actuación tuvo un gran impacto e impresionó tanto al productor Greg Petherick, que quiso que Kylie grabara el tema y envió la demo a varios sellos. A principios de 1987, Michael Gudinski, director de Mushroom Records, la fichó. Si bien inicialmente se resistió porque pensaba que solo se trataba de un 'one-hit wonder', la popularidad de Minogue en Neighbours terminó de convencerle. El productor Mike Duffy cambió por completo el tema y lo reorientó hacia un sonido hi-NRG. El single, retitulado como Locomotion, se publicó en Australia el 28 de Julio de 1987.

La joven Minogue, generó opiniones polarizadas dentro del sello y hubo quien la bautizó como 'periquito cantor'. Pero muy pronto, Kylie cerró el pico a quienes le habían puesto ese apodo despectivo. Porque, literalmente, arrasó: Locomotion se convirtió en uno de los discos más vendidos en Australia en los 80s y su repercusión llegó a otros muchos países. En Londres firmó con PWL Records y trabajó con el famoso trío de productores Stock Aitken Waterman. En Julio de 1988, una nueva versión, ahora con el título original The Loco-Motion, se lanzó a nivel mundial, al igual que su álbum debut, Kylie.

“No soy solo un producto manufacturado”

The loco-motion se convirtió en una de esas canciones ineludibles que sonaban una y otra vez en radios y shows televisivos. Kylie se dio a conocer a través de una gira promocional mundial. Y, aunque fuera su país, apenas la conocía nadie, ella se encargaba siempre en resaltar que no era una artista ‘novata’. “Parece que todo esté ocurriendo ahora”, declaraba en Chicago Tribune a finales de 1988. “Pero antes de empezar a cantar en Australia, estuve trabajando durante dos años y medio en la serie de televisión Neighbours, que dejé pocos meses antes para empezar mi etapa musical. Así que mi éxito ha sido una acumulación gradual de reconocimiento y popularidad”.

Admitía que la transición de actriz a cantante había supuesto un enorme riesgo en su carrera: “En Australia, fue realmente difícil al principio, cuando publiqué ‘Locomotion’, porque podría haber sido magnífico o podría haber sido prejudicial”, revelaba en Etonline. “Es solo ahora que los australianos están empezando a creer que puedo cantar, que puede que tenga talento y que no soy solo un producto manufacturado. Me ha llevado mucho tiempo”.

“Tampoco soy una mojigata”

Curiosamente, cuando su popularidad estaba en lo más alto, Kylie confesaba que tenía "otras ambiciones, al margen de cantar. Soy plenamente consciente de que todo esto podría acabar. Puedes ser la más popular un día y al día siguiente no ser nadie. La verdad es que me gustaría abrir una tienda en Australia. Me gustan los adornos y las cosas artesanales. Creo que soy una persona muy básica. Soy muy familiar, así que una tienda podría proporcionarme ese tipo de vida tranquila que me gusta, y sería magnífico”.

Kylie Minogue, en la época dorada de The Loco-Motion. / John Rodgers/Redferns

En el vídeo de The loco-motion (con más de 20 millones de visualizaciones), la imagen de Kylie dista mucho de esa joven hogareña y familiar al frente de una tienda de adornos. “Sí, imagino que ahí represento a todas las chicas australianas”, decía Minogue. “Porque tampoco soy una mojigata como podría parecer. Soy muy normal. Salgo a la discoteca, a tomar una copa, a bailar. Disfruto estando con mis amigos”.

“Solo puedes abrazarla”

Después de 35 años como icono del pop, Kylie Minogue tiene sentimientos encontrados respecto a The loco-motion. En el 'late-night' Watch What Happens Live emitido en Junio de 2022, la cantante confesó: “Creo que fue un poco incómodo cantarla durante varios años… pero ahora, cuando la hago en algunos conciertos es un exitazo. Hay gente que hace la coreografía y es tan actual… que solo puedes abrazarla”.