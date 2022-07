Rosalía publica ‘Despechá’ y es todo lo que necesitábamos este verano

6 de julio, Plaza de Toros de Almería. Rosalía arrancaba su Motomami World Tour con LOS40 como emisora oficial en la ciudad andaluza e inauguraba su periplo de conciertos por España con un regalo que pocos fans esperaban: el estreno de una nueva canción: Despechá, conocida en un primer momento como De lao a lao.

Tras su paso por Madrid, la artista catalana decidió junto a su público el título definitivo para esta adictiva bachata en la que también está presente el merengue y otros ritmos latinos. Finalmente, el título del tema que todo el mundo coreaba sin ni siquiera haberse editado sería Despechá, que por fin ha visto la luz este jueves después de anunciarlo en el show de Bilbao.

Con esta poderosa canción, Rosalía vuelve a demostrar que tradición y experimentación no están reñidas y que, por supuesto, no se le resiste ningún género musical. Es una artista extraordinaria capaz de acercarnos a nuevas sonoridades y culturas con cada una de sus composiciones.

Un éxito antes y después de publicarse

Despechá ya coronó los corazones de todos los fans de la Motomami. Desde los primeros acordes, esta canción se ha convertido en un icono y una de las mejores sorpresas de Rosalía durante esta gira.

La canción ha ido creciendo después de cada concierto ("Rosi, sácala!", le escribían los fans en redes). Despechá ha ido generando expectación hasta que la propia cantante subió un TikTok con el estribillo del track y el mundo entero se volvió loco. Actualmente, este mini vídeo cuenta con 12,5 millones de reproducciones y si eres asiduo a esta red social es posible que no pare de aparecerte este vídeo.

Tan solo 3 horas después de publicarse oficialmente en plataformas, en la madrugada de este jueves 28 de julio, la canción ya pasaba de las 100.000 visitas en YouTube. ¿Y para cuándo vídeo? Pues la artista lo tiene claro: "PRONTO", ha dicho en Twitter.

Últimas fechas de su gira española

Este 29 de julio, Rosalía estará en A Coruña y el 1 de agosto en Palma de Mallorca, donde se despedirá de su público español y pondrá rumbo a América Latina. Sus primeras paradas en esta región serán México, Brasil, Argentina, Chile, Colombia y Puerto Rico. A mediados de septiembre pondrá rumbo a Estados Unidos para después regresar a Europa con su tour.

Letra de Despechá

Yeah-yeah

Yeah-yeah

Mmm

Baby, no me llame'

Que yo estoy ocupá' olvidando tus male'

Ya decidí que esta noche se sale

Con toa' mis motomami', con toda mis gyale'

Y ando despechá', oah, alocá'

Bajé con un flow nuevo 'e caja, baby, hackeá'

Lo muevo de la'o a la'o y a otro la'o

Hoy salgo con mi baby de la disco coroná'

Y ando despechá', oah, alocá'

Que Dios me libre de volver a tu la'o

Lo muevo de la'o a la'o y a otro la'o

Hoy salgo con mi baby de la disco coroná', coroná', yeah

Voy con la falda (Ah), aro' y cadena' (Eh)

Piña colada (Sí), no tengo pena (Ah, no)

Voy con la Fefa (Wuh), ella es la jefa (Sí)

Ella lo baila (Eh), ella me enseña (Eh)

Hoy no trabaja (Uh) esta morena

Fuck la fama (Eh), fuck la faena (Jaja)

La noche está larga (Eh), la noche está buena (Eh)

Un mambo violento y fin del problema

Mira qué fácil te lo vo'a decir

A, B, C; one, two, three

Mira qué fácil te lo vo'a decir

Que esta motomami ya no está pa' ti

Mira qué fácil te lo vo'a decir

A, B, C; one, two, three

Mira qué fácil te lo vo'a decir

Que esta motomami—

Y a—Y ando despechá', oah, alocá'

Bajé con un flow nuevo 'e caja, baby, hackeá'

Lo muevo de la'o a la'o y a otro la'o

Hoy salgo con mi baby de la disco coroná'

Y ando despechá', oah, alocá'

Que Dios me libre de volver a tu la'o

Lo muevo de la'o a la'o y a otro la'o

Hoy salgo con mi baby de la disco coroná', coroná', yeah

Mmm, voy a 180 porque soy una racineta, ¿qué, qué?

Te distrae' y yo te adelanto por la derecha, uh

Voy a 180 porque soy una racineta, ey, ey

Te distrae' y yo te adelanto por la derecha, mmm, mmm, mmm

Yeah-yeah-yeah-yeah-yeah-yeah

Ey

Yeah-yeah-yeah-yeah

Chris Jedi

Gaby, Gaby, Gaby

De Barcelona pa' Santo Domingo

La ROSALÍA, mmm, jaja, je

Jeje

Ey

Uh, uh, uh, uh

Omega

Ey, ey, ey

Uh, uh, uh, uh