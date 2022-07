The Weeknd crea una experiencia terrorífica para Halloween basada en el universo de su disco ‘After Hours’

Este mes de julio, The Weeknd ha sacado de gira el repertorio de After Hours por Estados Unidos, pero a partir de septiembre y hasta finales de octubre también sacará de la pantalla de nuestros dispositivos la cinematografía detrás de este último proyecto.

Abel se pondrá en la piel del personaje psicótico que conocimos con Heartless, Blinding Lights e In Your Eyes y se trasladará a una casa encantada gracias a la ayuda de Universal Studios Hollywood y Orlando, donde perturbará la paz de todo aquel que se atreva a visitarla.

A juzgar por el vídeo promocional, no estará solo. También le acompañarán las dos supermodelos adictas a la cirugía estética del videoclip de Too Late o los asistentes al baile de máscaras de Save Your Tears. Todo el universo After Hours estará presente.

The Weeknd presenta 'After Hours: Nightmare'

Halloween Horror Nights ha decidido contar con el artista para formar parte de una de las ocho casas del terror que preparan para la temporada más escalofriante del año. "Préparate para entrar en la macabra mente de The Weeknd dentro de esta casa encantada mientras os espía, a ti y a tu grupo, a través de la surrealista pesadilla de 'After Hours'. Un descuartizador tallando una sonrisa en una rave de otro mundo. Maníacas vendadas realizando cirugía plástica extrema. Un desfile de máscaras de la mano de maniquíes grotescos. Su pesadilla ahora también es la tuya", advierte el parque de atracciones.

Esta terrorífica experiencia estará disponible del 8 de septiembre al 31 de octubre. ¿Te apuntarías?