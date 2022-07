Violeta Mangriñán explica el imprevisto de última hora con el que no contaba antes del parto

Violeta Mangriñán está a punto de salir de cuentas y está desesperada por conocer ya a su hija Gala. La influencer ha explicado a sus seguidores que esta recta final está siendo más dura de lo que pensaba.

Entre el calor que está haciendo en Madrid y las preguntas de sus seguidores que a diario quieren saber si está de parto, la viceversa ha querido explicar por lo que está pasando: "Buenos días querid@s. No, no estoy de parto. Sé que estáis ansiosos y eso me hace feliz. Os prometo que ver cómo tantas personas comparten conmigo esa felicidad es inexplicable", empezaba asegurando.

Pero añadía lo siguiente: "También creo que, esos mismos nervios que tengo porque llegue ya el momento, es lo que está haciendo precisamente que ese momento no llegue. Ayer por la tarde me puse bastante malita, bajón de defensas, y es por los propios nervios que tengo", lamentó.

Por eso pide que se rebajen las expectativas: "Siempre comparto por aquí mi realidad como si de mi propio reality show se tratase y no quiero resultar cansina, pero mi realidad ahora mismo es esta, que estoy a días de parir, que duermo mal por las noches, que me levanto con la cara como un jugador de sumo y que nadie más que yo tiene ganas de que mi bebé llegue al mundo".

Así que prefiere no estar tan activa: "Ya os he dicho que cuando ese momento llegue, le he dado la orden a Fab de que, por favor, os avise inmediatamente", asegura refiriéndose a su pareja, Fabio Colloricchio.

Justamente, él mismo, también ha tenido que lamentar el imprevisto de última hora con el que no contaban y es que la madre del argentino no podrá estar los primeros días de Gala: "La suerte no ha estado de nuestro lado esta vez. La mami de Fabio ha dado positivo en COVID y está supermalita con fiebres muy altas", han publicado.

Eso sí: "No podrá venir el finde, el martes le harán PCR y, con suerte, vendrá a mediados-finales de la semana que viene... Creo que todo pasa por algo. El sábado es su cumple, ¿será que Gala vendrá el sábado 30 de julio como regalo para su nonna?", por lo que al mal tiempo buena cara y seguro que al final todo resulta bien.