Claves del tráiler de ‘Black Panther: Wakanda Forever’:

La ComicCon de San Diego dejó uno de los avances más esperados por todos los fans marvelitas: el de Wakanda Forever. La continuación de Black Panther, estrenada en 2018, era de los proyectos que los espectadores tenían más ganas de ver continuados, y las razones varían entre la fuerza del personaje, la representación que supuso su primer título o la abismal taquilla que consiguió.

Sin embargo, la muerte de Chadwick Boseman dejó la franquicia totalmente descuadrada. Desde que se produjese el éxito arrollador de su estreno, estaba claro que habría una segunda parte. Pero, ¿cómo se iba a hacer sin contar con el personaje más importante de todo Wakanda?

La respuesta ha sido aclarada en el primer avance de la película, y pasa por respetar al máximo el legado de Boseman y su identidad como el primer Black Panther del cine. Además, deja teorías de lo más jugosas de cara al futuro de Marvel. En LOS40 hemos visto el tráiler al detalle y hemos identificado algunos detalles que nos harán entender lo que se viene el próximo noviembre:

Black Panther: Wakanda Forever de Marvel Studios | Tráiler Oficial

El mar

Nakia es la primera que aparece en el tráiler, sobre una reveladora No woman, no cry de Bob Marley. Y como si de Avatar: El Sentido del Agua se tratase, deja claro que se explorará las partes marinas de Wakanda... Porque todos sabemos que ahora la amenaza viene directamente del océano, no de las fronteras.

La pérdida

Pero esa música triste no solo avanza el sentimiento de epicidad de un tráiler cualquiera de Marvel Studios. Se sabe que la factoría ha rechazado hacer un recast a Boseman, por lo que queda claro que Wakanda se ha quedado sin su rey. Las mejores teorías dicen que ha sido a mano de otro monarca, el de los océanos. La ceremonia con ropa blanca podría adelantar la escena de un funeral, en el que tanto Shuri como Ramonda se mantienen de lo más solemnes. Planos después, ambas están de luto y rotas de dolor.

Un nuevo rey

Y, siguiendo esta estela, se descubre uno de los personajes que más se han demorado en aparecer por el MCU: Namor, que se abre paso en esta secuela interpretado por Tenoch Huerta. Con cambios de lo más drásticos con respecto a las viñetas, las montañas y los rinocerontes de la primera película ahora se cambian por agua y ballenas. Está claro que Ryan Coogler ha sacado a los wakandianos de su zona de confort.

Wakanda abierta

Pese a ser un país oculto, en Capitán América: Civil War tanto T'Challa como su padre acudían a la cumbre de naciones. Al final de su película, decidían dejar de mantener Wakanda escondida del mundo, algo que provocó que una de las batallas más sangrientas de Vengadores: Infinity War -chasquido de Thanos incluido- se produjese en su territorio. Ahora, Ramonda ha tomado el mando para denunciar públicamente la crisis que está sufriendo el país. ¿Tal vez por un ataque enemigo?

Una nueva pantera

Black Panther se ha ganado su fama por sí sola, de hecho, el uniforme de las Dora Milaje es suficiente para identificar qué película es. Sin embargo, no renuncia a que alguien coja el testigo a T'Challa y lleve las garras de la Pantera Negra. Pero, ¿quién? Podría tratarse de Shuri, que se lo merece por orden dinástico, aunque también podría pasar a su mujer, interpretada por Lupita D'Yongo.

Black Panther: Wakanda Forever se estrena el 11 de noviembre en cines.