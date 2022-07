Karol G, Harry Styles, Becky G, Shakira y Rauw Alejandro optan al último Nº1 de julio y primero de agosto

Llegamos a la lista de la que saldrá el último número uno de julio y el primero de agosto, y la edición de este sábado de #Del40al1CocaCola promete máxima emoción. Está por ver si Harry Styles, que el fin de semana pasado recuperó el número uno con As it was, resiste en lo alto, con lo que sumaría su cuarta semana en lo alto. El último artista que lo consiguió fue Rauw Alejandro el año pasado con Todo de ti. Un Rauw que también es favorito ahora con Te felicito, su tema a medias con Shakira, que ya ha sido número uno dos veces y ahora está en el #2.

Entre los más claros contendientes también hay que hablar de Becky G y Karol G con MAMIII (#3) y de Karol G en solitario con Provenza (#4). Ambas han estado también en el puesto de honor, la primera una semana y la segunda dos. Colorín colorado, de Justin Quiles, es la canción que más alto está actualmente (#5) y que aún no ha tocado techo. Todo hace suponer que alguno de ellos será número uno este sábado, pero el factor sorpresa siempre está ligado a la lista, así que en realidad cualquiera puede serlo.

Dos canciones parten esta semana como candidatas y pugnarán por un puesto entre los 40 éxitos del momento. Se trata de Crazy what love can do, de David Guetta, Becky Hill y Ella Henderson, y Camaleón, de Belén Aguilera. De lograrlo, el DJ francés podría hacer doblete (también está en lista con Don’t you worry, con Black Eyed Peas y Shakira), y la catalana estrenarse en el chart de LOS40. Los apoyos recibidos con el HT #MiVoto40 serán claves para darles paso.

Por votar en antena (900 35 40 40) regalaremos el Funko Pop Marvel de Eternals Gilgamesh, con motivo del estreno en cines de Thor: Love and Thunder. Las cuatro horas se completarán con nuevos candidatos, La Máquina del Tiempo, noticias musicales… y mucho más. Ya sabes: a las 10 de la mañana (9 en Canarias) te espera, donde siempre, el show líder del fin de semana.