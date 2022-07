Bad Bunny se da un baño de masas durante su concierto ‘Un verano sin ti’ en Puerto Rico

En la noche del 28 de julio, Bad Bunny cerró el verano en Puerto Rico como es debido, por un lado. Por otro, abrió y presentó la gira Un verano sin ti en casa y ante su gente. Un concierto muy especial gracias al cual hemos podido hacernos una idea de lo que podrá ser (y será) la gira por estadios que comienza la semana que viene alrededor de Estados Unidos y Latinoamérica.

Con una capacidad máxima para 18.500 personas, el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot de San Juan acogió el primer evento (de de tres). Y es que el Conejo Malo hizo sold out de las tres fechas que se celebrarán en este recinto en tiempo récord: solo necesitó dos horas.

Entre su repertorio, Benito cantó tanto las nuevas canciones de su reciente álbum como las más antiguas y clásicas. Y es que, después de lanzar tres álbumes durante la pandemia, había muchas ganas por conocer las sorpresas que habría en este concierto tan esperado. La expectación era tal que pudo seguirse online y por televisión.

Los artistas invitados

Villano Antillano

La rapera puertorriqueña fue una de las grandes sorpresas de la noche. Salió al escenario para cantar su exitosa sesión con Bizarrap, un tema que a Bad Bunny le encanta, como ya confesó durante un directo de Instagram. Y después de ver cómo lo gozaron ambos sobre la tarima y cómo hicieron vibrar al público, solo esperamos que haya una futura colaboración.

Villano Antillano aparece de sorpresa esta noche en el concierto de Bad Bunny en Puerto Rico. pic.twitter.com/26UMceorZZ — Bad Bunny Info (@badbunnyinfope) July 29, 2022

Chencho Corleone

El puertorriqueño invitó a su compatriota el ex de Plan B para cantar por primera vez Me Porto Bonito, una de las favoritas y más coreadas de la velada.

Villano Antillano aparece de sorpresa esta noche en el concierto de Bad Bunny en Puerto Rico. pic.twitter.com/26UMceorZZ — Bad Bunny Info (@badbunnyinfope) July 29, 2022

Arcángel

Este fue otro de los artistas invitados a la apertura de la gira Un Verano sin Ti. Bad Bunny y Arcángel interpretaron Tú No Vive Así, tema de 2016, entre otros.

Bad Bunny cantando “Tu No Vive Así” junto a Arcángel hoy en Puerto Rico. 👹🐰 pic.twitter.com/DOjDHcrOq2 — Archive Bad Bunny (@ArchiveBenito) July 29, 2022

Buscabulla

Este dúo puertorriqueño que hace música electrocaribeña también apareció en el escenario para cantar Andrea, su más reciente colaboración incluida en lo nuevo de Benito

Bad Bunny y Buscabulla presentando "Andrea" esta noche en Puerto Rico. pic.twitter.com/yNTXWxARj9 — Bad Bunny Info (@badbunnyinfope) July 29, 2022

Jhayco

Jhay Cortez fue otro de los puertorriqueños que no desaprovechó la oportunidad de actuar en su tierra junto a su paisano Bad Bunny. Juntos cantaron Tarot, Dakiti, No me conoce Remix y Como se siente Remix.

Bad Bunny junto a Jhay Cortez cantando “Tarot” juntos hoy en Puerto Rico. 🔈 pic.twitter.com/cWM0EsBSKF — Archive Bad Bunny (@ArchiveBenito) July 29, 2022

Jowell y Randy

Safaera, de la mano del Conejo Malo con Jowell y Randy, fue uno de los momentos más esperados por todos, asistentes y no asistentes.



Bad Bunny y Jowell & Randy presentando "Safaera" esta noche en Puerto Rico. pic.twitter.com/efAXUQAH6R — Bad Bunny Info (@badbunnyinfope) July 29, 2022

Bomba Estéreo, The Marías, Tony Dice y Tommy Torres también acompañaron a Benito Martínez Ocasio de Puerto Rico en el Coliseo de San Juan.



World's Hottest Tour

Si no puedes esperar a que Bad Bunny anuncie fechas en nuestro país o cerca de nuestras fronteras, aquí te dejamos la lista completa de la gira de este año. Por si la tentación llama a tu puerta y quieres cruzar el charco en busca de un buen perreo en vivo.