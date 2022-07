Paulo Londra y Joaqo nos llevan directos al club con su tema ‘Cansado’: ¡Mira el vídeo!

Segundo single que Paulo Londra estrena en menos de una semana. Y los que quedan. A Toc Toc con Timbaland ahora se suma Joaqo con Cansado, un tema con el que nos llevan de fiesta directos al club.

El argentino ha vuelto con más fuerza que nunca y lo está demostrando día a día. Además, ha lanzado una advertencia: "pa los que están desde siempre les prometo flexear como nunca".

"Que decirlesss estoy emocionado, lo que digo siempre es que no caigo de que volví a la música y poder hacer lo que amo, siento que me voy a dar cuenta una vez vuelva a un escenario y sienta ese miedo y alegria al mismo tiempo, mientras tanto agradezco a Dios poder hacer un temaso con mi amigo de la infancia que me acompaño a todos lados y hoy salimos filmados por cámaras que valen banda jeh, a surfear la ola @joaqolcf. #leonesconflow gracias a toda la banda que salió se que siempre van a estar y yo pa ustedes gang", ha expresado en redes sociales.

El videoclip nos sumerge en primera persona a la fiesta que Paulo está anticipando con tanto hit. Y es que el león tiene muchísimas ganas de presentar en directo toda la nueva música que está sacando. Y por qué no decirlo: nosotros también.

La canción ha sido producida por Federico Vindver, Hot Plug y Jarom Su'a; y el vídeo musical ha sido dirigido por BALLVE. Después de escucharla y a pesar de que el estribillo nos diga lo contrario, no nos vamos a cansar de este sencillo.