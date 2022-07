Maroon 5: El Número 1 de LOS40 hace 10 años fue la Mejor Canción de Ruptura

Maroon 5 es uno de los grupos más reconocidos dentro de la industria musical gracias a toda su trayectoria y su lista de éxitos. En este caso venimos a celebrar el Número 1 que consiguieron hace 10 años en la Lista de LOS40 con Payphone, la canción que cantaron junto a Wiz Khalifa.

Este tema se coló en el primer puesto durante una semana cuando le quitó la corona a Loreen con Euphoria. Este single está compuesto por géneros del pop y R&B con influencias del hip hop. Sumado a una letra pegadiza, que nos habla de una relación que se ha roto, se convierte en un éxito con la firma del grupo estadounidense.

El pasado 25 de junio celebramos el 20 aniversario de la banda que nació en un instituto al oeste de Los Ángeles. La mezcla del rock and roll explosivo con un toque de rhythm and blues hicieron que Maroon 5 se consolidara como un referente en la industria de la música. Todo ello a pesar de que sus inicios no fueron sencillos, pues no tuvieron una buena acogida por parte del público.

En un principio solo eran cuatro integrantes, pero finalmente se unió el guitarrista James Valentine, que les dio el empujón que necesitaban para elegir un nombre definitivo. Por esta razón, la banda se llama Maroon 5.

El videoclip fue todo un éxito, solo hay que ver que está a punto de alcanzar los doscientos millones de reproducciones. En las imágenes podemos ver como Adam Levine se enfrenta a un atraco en el banco en el que está trabajando, pero armándose de valor le quita la pistola a uno de los ladrones y consigue escapar junto a una mujer.

Un vídeo muy atrevido mientras le canta a ese amor que se ha roto, preguntándole dónde están los recuerdos que compartían y si se pueden dar una nueva oportunidad a pesar de todo. Esto ocurre cuando el protagonista está en una cabina de teléfono mientras todo a su alrededor se está quemando, una metáfora que hace referencia a esa ruptura.

Con esta canción consiguieron multitud de nominaciones y, entre ellas, ganaron el Premio a la Mejor Canción de Ruptura en los Teen Choice Awards. A pesar de ello, el puesto más alto en el ranking de LOS40 se lo quitaron Jennifer López y Pitbull con Dance Again.

Además, hay que recordar que no es el primer Número 1 que se lleva Maroon 5. Memories o Girls Like You también se posicionaron en el puesto más alto, dejando claro que la banda es un referente y que nunca podremos dejar de escuchar su repertorio.