Así es FLO, la girlband que promete revolucionar el panorama musical con los sonidos de Destiny’s Child

Apunta bien estos nombres: Reneé Downer, Stella Quaresma y Jorja Douglas. ¿Por qué? Muy sencillo, son parte de la nueva girlband que promete convertirse en una de las más importantes de la década de los 2020. Después de la separación de Fifth Harmony y de Little Mix, empezábamos a añorar ese empoderamiento femenino que traen consigo los grupos de mujeres. De repente, desaparecieron y nos quedamos huérfanos de esa parte de la industria musical.

Sin embargo, tres chicas de 19 y 20 años se han propuesto cubrir ese hueco de una manera increíble y retomando sonidos que parecía que habíamos dejado olvidado en la memoria. FLO es el nombre de esta girlband londinense que se ha propuesto devolvernos los sonidos de R&B, pop y hip-hop que escuchábamos en los 2000 de la mano de TLC y Destiny’s Child.

Renée y Stella se conocieron en el instituto, donde surgió una amistad verdadera para después coincidir de forma espontánea con Jorja en un casting. Las tres juntas se hicieron inseparables y han formado un grupo muy bonito que se transmite en la música y fuera de ella. “No hemos tenido que vender nuestra amistad ni forzarla para que se transmita de manera auténtica, ya que para nosotros es muy natural”, explican en una entrevista para NME.

El grupo se formó en 2019, pero quisieron empezar a trabajar su propio sonido antes de lanzar ninguna canción. Por eso, el debut de FLO ha sido este 2022, con un EP bajo el brazo, el cual han escrito ellas mismas. Se han juntado con MNEK, uno de los productores que ha trabajado mano a mano con Little Mix y Dua Lipa.

Hicieron su aparición con una canción increíble llamada Cardboard Box, el 1 de abril de 2022. Un tema que, si cierras los ojos, te transporta a esa esencia de Destiny’s Child, con toques R&B y muy propios de los 2000. El videoclip es un guiño a esa época, gracias a los vestuarios y los objetos que utilizan las artistas. Además, cuenta ya con tres millones de reproducciones en YouTube, unos datos magníficos para ser su debut musical.

FLO - Cardboard Box

El 8 de julio estrenaron el trabajo por el que llevaban apostando meses, The Lead. Este EP de cinco canciones contiene, además de Cardboard Box, los temas Summertime, Feature Me, Another Guy (Acoustic) e Innamature. Esta última canción fue el single promocional del recopilatorio y está a punto de alcanzar el millón de visitas en YouTube.

Todas ellas son canciones con un sonido R&B y pop, donde quieren mandar un mensaje empoderante y seguir esa estela de las girlbands que robaron nuestro corazón. “Queremos llevar el empoderamiento femenino a una nueva generación de mujeres jóvenes”, comenta Stella en NME.

Además, como mujeres negras jóvenes tienen muy clara su posición y saben lo fundamental que es tener una voz propia en la industria musical: “Como tres mujeres negras jóvenes, una cosa que es importante cuando firmas con un sello y tienes que hacer lo que dice la gente, es recordar ser fuerte. No vamos a ser empujados ni aceptar la decisión de otra persona sin creer en ella. Sepa que puede decir que no y hacer aquello en lo que realmente cree, y tendrá éxito", explicó Reneé en NME.

En Reino Unido ya han despuntado y solo hay que esperar poco tiempo para que lo hagan en el resto del mundo. Jade y Leigh-Anne, de Little Mix, y SZA ya han puesto el ojo en este trío británico. FLO promete convertirse en una de las girlbands de esta nueva década que solo acaba de comenzar y desde LOS40 no queremos perder su pista. ¡Toma nota y escucha su primer EP, The Lead!