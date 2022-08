El motivador mensaje de Belinda para que su público viva la vida: "Aunque terminen perdiendo una uña...”

Belinda está pasando unas vacaciones increíbles junto a Jared Leto, como ha publicado en sus redes sociales. Y a quién no le ha pasado que, en esos días en los que estás relajado sin el ajetreo del trabajo, te das cuenta de que haces menos cosas por miedo o no te atreves a nuevas aventuras.

Este es el caso de la mexicana durante los días que ha estado alejada del foco mediático. Entre baños en la playa y tomar el sol, se ha dado cuenta de que cuando tus amigos “te obligan a algo que no quieres hacer” al final te acaba gustando y disfrutas.

El miedo que tenía Belinda era a escalar una montaña. Pero, sacando la aventurera que lleva dentro, se ha puesto el arnés y ha subido hasta la cima. El único inconveniente es que en ese viaje ha perdido una uña, aunque le ha servido como inspiración, sin darle mayor importancia.

“Solo se vive una vez”

Para animarnos a todos a que nos lancemos a una aventura como ella, ha dejado este motivador mensaje en sus redes sociales: “Cuando tus amigos te obligan a hacer algo que no quieres hacer, y al final te gusta! PD: arriésguense a escalar una montaña, aunque terminen perdiendo una uña, cuando lleguen a la cima se darán cuenta que todo pasa, que la vida es hermosa y que solo se vive una vez… and you gotta live it baby……”.

Nadie le puede quitar la razón a la mexicana y qué mejor momento que el verano para arriesgarte y hacer aquello que nunca te atreverías. Puede ser puenting, escalada o buceo, cualquier cosa para aprovechar al máximo.

El verano y la vida solo pasan una vez y nunca se repiten. En el caso de la cantante, ha demostrado en sus redes sociales que este año lo está aprovechando a tope para recargar pilas y ponerse de nuevo con su disco, que ya está de camino.

“Verano 22 🌅 irrepetible”, escribía junto a unas imágenes de estos días en la costa. Las fotos nos dejan a todos con mucha envidia de lo bien que se lo está pasando en esas playas, caminando entre montañas o paseando en barco.