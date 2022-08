100 palomas o una habitación para pelucas: Los caprichos de divas como Britney Spears, J-Lo, Cher o Beyoncé

Una fotografía enmarcada de la Princesa Diana, 100 palomas y 20 gatitos o una habitación para pelucas. Estas son solo algunas de las demandas - o caprichos - de las divas del pop cuando salen de gira. Y es que ser 'celebrity' conlleva importantes privilegios. Sin duda, uno de ellos es imponer todo tipo de exigencias, por muy ridículas o estrambóticas que sean. En las 'claúsulas adicionales' de sus contratos algunas estrellas se limitan a pedir algún tipo de ensalada o una marca específica de agua. Pero hay otras que dan rienda suelta a su imaginación… y por pedir que no quede. Repasamos algunas sorprendentes demandas de siete grandes divas del pop internacional.

Britney Spears: una fotografía de la Princesa Diana o 100 higos

No es un secreto que a la 'princesa del pop' le encantaba la comida rápida y grasienta. Por eso, cuando salía de gira, entre sus peticiones habituales figuraban siempre hamburguesas, pollo frito o Cheetos. También sus dulces favoritos: los ositos de gominola. Spears variaba sus peticiones dependiendo de la ciudad en la que cantara. Durante la parada en Londres de su Femme Fatale Tour de 2011, el Mirror filtró sus exigencias: hamburguesas de queso del McDonalds sin panecillos, 100 higos y ciruelas pasas, los tradicionales 'fish and chips' ingleses para cenar, y lo último, pero no menos importante, una fotografía enmarcada de la Princesa Diana.

Desde entonces sus hábitos (y su vida) han cambiado mucho. Ahora su comida es más saludable: pollo asado y bandejas de fruta y ensaladas. En su camerino está prohibida la comida basura.

Jennifer López: Un camerino en blanco

Aunque Jennifer López aseguraba recientemente en su Instagram, "mi color favorito es cualquier fosforito", lo cierto es que la cantante siente una especial predilección por el blanco. ¿Por qué?. Porque mantiene en calma su mente y su espíritu. Por eso, cuando está de gira, en su lista de demandas incluye un camerino completamente en 'blanco': sábanas, cortinas, alfombras, mesas, manteles, sofás, velas o flores.

Además, nada de catering dentro del vestuario, a excepción de refrescos. La comida debe estar fuera: amplia variedad de fruta, tarta de manzana casera, cookies de chocolate, helado de vainilla, agua Evian a temperatura ambiente… prohibidos los zumos de tomate, manzana o uva.

Cher: Una habitación… solo para sus pelucas

Cuando estaba de gira, la superestrella del pop Cher demandaba una habitación especial en el 'backstage'… solo para sus pelucas. La veterana cantante pedía a los organizadores del recinto que le aseguraran un espacio para su enorme colección de postizos capilares: un "wig room". Los detalles de la cláusula, obtenidos por Thesmokinggun.com, destacan que la intérprete de Believe pedía al staff del recinto que tuvieran preparada una habitación con una gran mesa y tres sillas para sus pelucas. Y otra habitación para su masajista, así como ramos de lilas y gardenias recién cortadas. También pedía una televisión para ver películas clásicas en blanco y negro y prohibía terminantemente que hubiera plantas artificiales.

Cher, retratada en 1985 llevando una de sus icónicas pelucas. / Kypros/Getty Images

Janet Jackson: Prohibido hablar de Michael y del 'nipplegate'

Janet Jackson es otra diva. Y en sus conciertos necesita un equipo médico completo a su servicio, incluidos otorrinolaringólogo y enfermero. En 2011, en su gira mundial (Number Ones, Up Close and Personal) salieron a la luz sus demandas. Según publicaba Post Chronicle, entre las cosas que solicitaba al recinto y al promotor, figuraban dos prohibiciones. Si otro artista más formaba parte del cartel, no podía mencionar ni hacer bromas sobre su famosa familia ni sobre su hermano Michael. Tampoco permitía que se mencionara el sonado incidente que protagonizó en la Super Bowl 2004, cuando actuaba con Justin Timberlake (el conocido como #Nipplegate).

Además, el termostato tenía que estar a 22 grados antes de su llegada y los conductos de ventilación tenían que taparse. Quería velas sin fragancia (de 9-10 cm de diámetro), toallitas de mano sin olor siempre a su alcance, así como mantequilla de cacahuete orgánica. Las toallas tenían que ser de color negro.

Mariah Carey: 100 palomas y 20 gatitos

La lista de demandas de Mariah Carey es de las que te dejan boquiabierto. Algunas veces, la autoproclamada diva ha pedido cosas absurdas. Según publicaba el Daily Mail, cuando la cantante apareció en centro comercial de Westfield (Londres) para el encendido de luces navideño en 2009, pidió que el centro suministrara 100 palomas y 20 gatitos. Los organizadores se las ingeniaron para reunir el centenar de palomas, pero, por cuestiones de salud y seguridad, no pudieron llevar a los mininos.

Tal y como publicaba Extra.ie, cuando Carey llegó a Dublín en mayo 2019, los preparativos antes de su llegada al 3Arena, fueron arduos. Entre su larguísima lista de peticiones, figuraban ocho plantas de hojas altas, velas de vainilla marca Jo Malone o dos jarrones de rosas blancas. La petición que encabezaba la lista era esta: "Cada habitación debe estar cubierta de arriba a abajo. De cortinas negras está bien".

Beyoncé: Pollo y verdura

Si bien muchas superestrellas llevan sus exigencias al extremo, otras, definitivamente, piden lo que realmente necesitan. Beyoncé es ejemplo de ello. Sus necesidades de celebridad son relativamente sencillas. Cuando es contratada para un concierto, según Business Insider, debe haber una gran mesa de catering con mantel blanco y sus productos favoritos, entre los que destaca jugoso pollo asado (solo muslos, alas y pechuga) muy especiado con ajo fresco y sazonado con sal, pimienta negra y pimienta cayena. No se olvida de las verduras: brócoli con ajo al vapor y judías verdes ligeramente sazonadas. No puede haber más verdura que pollo.

La temperatura ambiente de su camerino es otro aspecto importante para la artista. El termostato debe estar exactamente a 25 grados. Además, su cláusula incluye velas con esencia de rosa, un mechero, un reproductor de CD y cuatro toallas completamente nuevas (dos para la cara y dos para el cuerpo).