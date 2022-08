¡Boda a la vista! Guaynaa pide matrimonio a Lele Pons en directo sobre el escenario

Guaynaa y Lele Pons son una de las parejas más seguidas de la escena de la música urbana. Y es que muchos creemos en el amor gracias a la química que han demostrado tener tanto dentro como fuera de los escenarios.

Pues bien. Ahora ambos han decidido dar un paso más en su relación. Y no un paso cualquiera. ¡Van a casarse! La noticia ha llegado a sus seguidores después de que el cantante puertorriqueño le pidiese matrimonio a su chica en directo sobre el escenario. Ella, con una emoción más que evidente, no ha dudado en aceptar su propuesta, ganándose así los gritos y aplausos del público.

El vídeo del momentazo ha sido publicado en redes sociales posteriormente y las felicitaciones de sus compañeros de profesión no han tardado en llegar. "AHHHHH YESSSSSSS!!! SIIIIIIII !!! 💍💍💍 happiest day of my life", dice Lele en la descripción. "HOLY FUCKING FUCKKKKK FUCKKK 💕💖💖💖💖💖🙏🏻", añade Sebastián Yatra. "Felicidadesssssss 🍾🎉", dice Prince Royce.

La noticia también ha llegado a otros artistas internacionales, como es el caso de Nicole Scherzinger. "Congratulations beauty 💞", añade entre las respuestas de la publicación. Pero estos son solo algunos de los que se han sumado a la buena nueva de la pareja, ya que las redes se han inundado de felicitaciones y bonitos comentarios hacia ellos.

Lele y Guaynaa se conocieron en 2020 y posteriormente lanzaron su primera colaboración Se Te Nota. Muchos se dieron cuenta de que existía una química indestructible entre ambos, la que sin duda se ha convertido en el gran motor de esta relación. La hicieron oficial en diciembre de 2020, cuando publicaron unas fotos esquiando juntos en las que se fundían en un romántico beso.

Ahora, dos años más tarde, han decidido dar un importante paso preparándose para darse el "sí, quiero" con los familiares y amigos que han confiado en el amor que tienen el uno por el otro. De momento se desconoce cuándo celebrarán esta unión, pero estaremos atentos para conocer todos los detalles.

¡Que vivan los novios!