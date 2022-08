Omega explica la razón por la que no está en ‘Despechá’ de Rosalía

En tan solo tres días, Despechá se ha convertido oficialmente en una de las canciones del verano. Desde que Rosalía cantó por primera vez la canción en el arranque de su Motomami World Tour en Almería el pasado 6 de julio, los fans lo tenían claro: eso era un hit. La canción no tardó en hacerse viral en las redes sociales gracias a los vídeos que compartían sus seguidores, convirtiéndose en uno de los momentos favoritos de los asistentes a su concierto. Veinte días tuvieron que pasar hasta que la estrella española decidió publicar oficialmente la canción en las plataformas.

Con todo el hype por las nubes, cientos de coreografías en TikTok bailando el tema y un enorme fandom, Rosalía ha roto récords. La artista tiene el mejor debut musical en solitario de una artista española en plataformas. ¡Nada mal! Y eso que todavía no ha salido el vídeo (que ya está rodándose).

Esta canción iba a ser una colaboración con el dominicano Omega. El artista de Santo Domingo compartió en sus redes sociales cómo iban a sonar sus estrofas. ¡Y no quedaban nada mal!

Ahora, dos días después, la estrella del merengue fusión ha ido a un programa de la radio Alofoke para contar por qué no ha participado en la versión oficial:

“Tenemos una amistad bonita y que respeto. Es una estrella, siempre lo va a ser y va a tener mi admiración. Se me acercó y me dijo que quería hacer algo especial. Me pasó lo que tenía”, empieza diciendo el dominicano.

Omega ha continuado explicando que, a pesar de sus problemas de salud, decidió grabar con Rosalía en este nuevo tema: “Acudí al estudio, grabé las voces y ella estaba muy feliz”.

El motivo por el que no aparece en Despechá

Dos días antes de salir la canción, tal y como ha asegurado Omega, recibió una llamada donde le decían que se quedaba fuera: “Dos días antes de salir la canción se me llamó y me dijeron que la compañía no estaba muy de acuerdo en que ella hiciese un feat, quería que la lanzase sola”.

A pesar de eso, Omega tiene claro que las cosas hay que hacerlas sin forzarlas: “Cuando Dios dice esto, tienes que tomarlo”.

Omega ha asegurado que augura un gran futuro para este tema de Rosalía: “Yo apuesto que va a estar en el top 50 de las más sonadas del mundo”.

Aunque todavía es pronto para saberlo, quizá en un futuro Rosalía decida lanzar la versión remix de Despechá con Omega. La estrella española agradeció públicamente en sus redes sociales el cariño que había recibido a la hora de trabajar en la canción del dominicano.