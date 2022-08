Ainoa Buitrago se abre para hablar de sus miedos en “cómo cuándo y dónde”

Ainoa Buitrago sigue lanzando temas para continuar con el arranque de esta nueva etapa musical, tras el lanzamiento, en 2021, de su primer álbum, La Ruta de las Flores. Tras A lo lejos y Jaque Mate, la artista llega con cómo cuándo y dónde, un tema con el que se abre en canal para hablar de sus miedos.

“¿cómo, cuándo y dónde va un último adiós?”, esta es la pregunta que se formula la cantante. Lo hace de una forma íntima, triste y reflexiva para tratar todos esos miedos que le atormentan y las dudas que siempre florecen en cualquiera de nosotros. Se muestra dispuesta a vencerlos y lo deja claro en los versos de la canción: “y quiero domesticar al miedo / que siempre sea sincero / esto que sale de mi pecho / quiero ser fuego de todos los fuegos”.

Ainoa Buitrago ha explicado el significado del tema en sus redes sociales: “Ha sido un año de logros, sueños, carretera y mucha música; pero también de mucho aprendizaje, y de eso trata esta canción”. Las dotes de la artista para componer han quedado más que claras y con cómo cuándo y dónde ha conseguido abrirse en canal para hablar un asunto que le ronda por la cabeza.

“No creo que sea la canción del verano, pero podemos hacerle un hueco para que sea la canción -triste- del verano”, dice a sus seguidores. A ellos también le ha dedicado unas bonitas palabras con motivo del lanzamiento del tema: “cuando me subo a un escenario se me olvida todo y me recordáis que lo importante son las canciones, que estoy cantando la canción favorita de alguien o que cuando habéis estado tristes habéis escuchado mis canciones para encontrar un poco de luz”.

Ainoa Buitrago se encuentra de gira por toda España durante este verano para seguir presentando las nuevas canciones y las de La Ruta de las Flores. Su recorrido continúa en Cartagena, el 5 de agosto, y seguirá hasta el 30 de septiembre en Festillanes, de momento.

Próximas fechas de los conciertos de Ainoa Buitrago