Violeta Mangriñán comparte todos los detalles, incluidas las complicaciones, de su parto y muestra su barriga

Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio ya son padres. Gala nació este pasado 31 de julio y como todos esperábamos, nos han transmitido el parto y el nacimiento de su hija vía redes sociales casi al instante. Algo que muchos han criticado porque no entienden que no vivan ese momento en la intimidad.

Pero así son ellos y el que ha seguido el embarazo desde que anunciaron que Gala estaba creciendo dentro de la influencer, sabían de sobra que iba a ser así.

Tras el nacimiento de la peque, no han tardado en dar toda la información. Nació a las 9.39 pm, con 3.2 kg y 48 cm, “el parto fue perfecto”. Durante esa primera noche estuvieron desconectados y fue al día siguiente cuando dieron señales de vida y confirmaron el nacimiento.

“Disculpad si anoche Fabbio y yo no dimos señales de vida, pero queríamos disfrutar y gozar cada segundo del momento que la vida nos estaba regalando. Si estamos algo ausentes ya sabéis por qué es, mil gracias una vez más por entendernos”, compartía con sus seguidores.

Detalles del parto

Pero no ha habido que esperar mucho para conocer todos los detalles del parto. “El sábado por la noche fisuré la bolsa, llamé a mi ginecóloga y mi matrona, me aconsejaron mantener la calma y acudir a primera hora de la mañana para ingresar en el hospital. Fab llegó a casa de madrugada, ninguno de los dos dormimos en toda la noche y vinimos al hospital con mi madre a las 9.00 am”, empezó contando.

Y no se ha dejado detalle. “Estuve con contracciones tolerables hasta las 14.00, pero a las 14 rompí del todo la bolsa y empecé de inmediato con contracciones muy dolorosas e insoportables. Hora y media después pedí la epidural. Estuve dilatando toda la tarde y fue bastante rápido. Llegó a los 10cm a las 7 de la tarde”, seguía contando.

Hubo algún susto antes de nacer Gala: “Hubo una pequeña complicación puesto que empecé a tener fiebre y escalofríos con tembleques justo poco antes del expulsivo…me dieron medicación, hizo efecto y en cuanto empecé a empujar, a los 30 minutos nació Gala. 9.39 pm, parto vaginal, ni un solo punto ni desgarro. De hecho, di a luz tumbada de lado hacia la derecha, muy cómoda. Un parto muy bueno según el equipo médico, que no pudo ser mejor”.

Primera noche con Gala

También ha relatado cómo fue la primera noche con Gala. “Esta pasada noche ha sido dura. De hecho, llevamos ya 48 horas sin dormir. Estamos felices pero destrozados de agotamiento”, aseguraba.

En cuanto a la pequeña, ha desvelado que “en cuanto salió se agarró perfectamente al pecho y durante la noche le he dado dos veces más, sin dormir y agotada, parece que no le sacia lo suficiente mi ‘calostro’ porque todavía no es leche como tal y hemos tenido que darle dos bibes”.

En cuanto a las tan temidas noches: “Ella no ha parado de llorar durante la noche y yo tampoco, de cansancio e impotencia de no poder hacer nada y tampoco saber cómo hacerlo. Menos mal que estaba mi madre con nosotros y el equipo médico y nos han ayudado en todo”.

“Yo sigo asimilando todavía todo lo ocurrido, me siento en shock, como en un sueño, feliz pero muy cansada y con algunos dolores, como es normal después de un parto. Necesitamos adaptarnos a ella y ella a nosotros”, seguía compartiendo.

Los primeros parecidos

En cuanto a la pequeña, aseguraba que “es un bollito, aún está un poco hinchada, es de pelo castaño clarito, aunque nos han dicho que este pelito se cae y aún no sabemos descifrar de qué color tiene los ojitos (apuntan a ser azules). Esta semana cuando estemos en casa más tranquilos, os la presentamos. Todo el mundo que la ve dice que se parece más a Fabio (incluida mi madre) y yo encantada”.

No ha podido desconectarse. Nos ha mostrado en stories cómo comía jamón serrano a las 3.00am y también cómo miraba su tripa de recién parida en el espejo. “Esto es lo más sexy que vais a ver hoy. Sigo con tripa y con unas braguitas dignas de un desfile de Victoria Secret. Escozor horrible en mis partes y malestar general. Yo he tenido un parto genial, así que, todos mis respetos a las que tienen partos complicados, cesáreas, etc, no me quiero imaginar cómo debe ser”, compartía.

Violeta muestra su tripa postparto en sus stories. / @violeta / Instagram

Y quiso tener un recuerdo por todos ellos. “Todos mis respetos, también, a todos nuestros antepasados que vivían sin la existencia de anestesia, a todas esas mujeres que han parido sin tener la posibilidad de pedir anestesia y epidural y a todas las que viven en países en los que acceder a la epidural es un lujo. Ayer me acordé de todos ellos, no somos conscientes de la suerte que tenemos”.

Hemos visto lo que ha hecho con la placenta, un cuadro que colgarán en la habitación que tendrá la pequeña en Valencia y también hemos visto cómo motopapi cuidaba de su pequeña. Vamos, que tiene pinta de que no vamos a perdernos detalle de nada.