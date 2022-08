El cariñoso detalle de Duki con Emilia que ha conquistado al público: “Si ella no puede cantar...”

Duki ha conquistado el corazón de todo el público por el cariñoso gesto que tuvo con Emilia en mitad de un concierto. La argentina no podía cantar en el concierto de Mallorca por culpa de una infección de garganta. Esta fecha forma parte de la gira que está llevando a cabo por nuestro país con ¿Tú Crees en Mi? Tour. Por esta razón y para que sus fans no se quedaran sin espectáculo, su pareja salió al escenario y se ofreció a sustituirla.

“Emilia tiene una infección en la garganta y no va a poder cantar hoy”, explicó el rapero con la cantante a su lado y delante de un público no muy contento que no sabía lo que iba a ocurrir. Todo cambió cuando el Duko anunció que iba a ser él el que iba a dar el concierto: “Es por eso que estábamos juntos, estábamos los dos y le dije que si ella no podía cantar yo iba a cantar".

Tras esta noticia, los fans explotaron en gritos y aplausos hacia el nuevo protagonista de la noche. Además, todo el mundo que acudió esa noche pudo disfrutar de Givenchy, la canción con la que “ha vuelto al trap” y que nunca antes había interpretado en directo.

“Estaba conmigo, estábamos los dos y yo le dije que si ella no podía cantar yo iba a cantar en vez de ella” Como lo mira Emilia por favor 🥺 que increíble que es duki pic.twitter.com/PwLxJSw6GU — Ely (@mylightssj) July 30, 2022

“Quiero agradecerle a él por ser tan incondicional”

Las disculpas de Emilia no tardaron en llegar, pues quería pedir perdón a su público por no dar el concierto que había prometido: “Hola, gente de Mallorca. Quería hacer este vídeo para pedirles disculpas por lo de ayer, que no me pude subir a cantar”.

Duki cantando Givenchy por primera vez y cambia “Mi chica” por “Emilia”, qué hombreeee pic.twitter.com/JVqUNJUHGE — marrr (@merneslomb) July 23, 2022

No podían faltar las palabras dedicadas a Duki por lo que había hecho por ella y sus fans: “Quiero agradecerle a él por ser tan incondicional y sé que ustedes lo pasaron increíble. Pronto voy a volver con todo, me quedé con muchas ganas de cantarles y sé que pronto va a volver a suceder”, concluyó su mensaje en las historias de Instagram.

Además, hay que reordar que ahora es la argentina quien está en nuestro país, pero en 2023 podremos disfrutar del rapero. Con LOS40 como emisora oficial, el Duko se presentará por diferentes ciudades España para hacer cantar y bailar a sus fans.

Los comentarios no han tardado en llegar a los vídeos que muchos fans han publicado de esa noche, donde le desean a Emilia que se recupere y alaban a Duki por ese gran gesto. Aunque los dos argentinos hayan tenido que pasar por muchos rumores de infidelidades y posibles separaciones, con esto han demostrado que están más unidos que nunca.