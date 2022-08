Ana Mena defiende a Chanel por los comentarios hacia el baile de “SloMo”: “Ha cerrado bocas con hechos”

Cuando escuchamos el nombre de Chanel o SloMo solo se nos viene a la cabeza el éxito que cultivó en la última edición de Eurovisión. Pero en este mundo, sobre todo en internet, hay gente para todo y, aunque muchos han aplaudido el show, muchos otros lo han criticado por sus “mensajes subliminales”.

Esto ya ocurrió desde que pasó por el Benidorm Fest, donde se decía que su actuación era “machista” y “denigrante para las mujeres”. Una internauta que se definía como “feminista” se quejó de que su canción invitaba a “prostituirse enseñando el culo” y que las niñas ahora querían ser “Chanel y no investigadoras”.

En muchas ocasiones, la propia Chanel ha desmentido que se trate de una canción misógina y ha defendido su libertad para bailar como ella considere. Muchos compañeros y compañeras han salido en defensa de la representante española. Entre ellos, Ana Mena han comentado estas críticas en diferentes entrevistas defendiendo a la cantante de origen cubano.

Chanel - SloMo (Official Video) [Eurovision 2022]

“¿Como mujeres no podemos sentirnos sensuales?”

Ha sido en una entrevista para Televisión Española donde Ana Mena recordaba un comentario que le hicieron hace unos días: “Ahora que me pones el ejemplo de Chanel, el otro día me preguntaron en una entrevista si pensaba que se trataba de una coreografía que la sexualiza”.

💬 @AnaMenaMusic sobre @ChanelTerrero: 'A parte de ser una artista espectacular ha callado las bocas con hechos' pic.twitter.com/IvRxwvDbzk — News Ana Mena (@NewsAnaMena) July 30, 2022

Frente a esto, la cantante malagueña ha comentado que se trata de comentarios que no tienen sentido, pues una mujer puede sentirse sensual bailando cuando ella desee:"Como mujeres, ¿no podemos sentirnos sensuales? Sacamos de contexto todo y no hay necesidad de hacer complejas cosas que son sencillas. Es una cosa natural decir que un día quiero ser sensual y otro día no me apetece".

Ana Mena solo tiene palabras bonitas para Chanel. En muchas ocasiones ha defendido que ha callado muchas bocas con el espectáculo que ofreció: “Es una artista espectacular, que te hace un show que poca gente logra llevar a cabo sobre un escenario. Y ha cerrado bocas con hechos, que es la mejor demostración de lo que sabes hacer”.

A pesar de todo lo que ha conseguido, la malagueña lamenta lo que está viviendo Chanel por estas críticas: “Pero es triste que sigan existiendo esos comentarios, y la pena es que muchas veces lo digan chicas”.