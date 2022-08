Harry Styles ayuda a un fan a pedir matrimonio durante su concierto: “¿Lleváis más de dos semanas?”

¿Te imaginas que te piden matrimonio delante de tu artista favorito? Es lo que le ha pasado a una chica durante el último concierto de Harry Styles. Un momentazo que no tardó en hacerse viral por la divertida reacción que tuvo el famoso británico. Porque Harry fue testigo de todo lo que ocurrió en todo momento.

El pasado 31 de julio, durante su concierto en Lisboa, Harry fue testigo de una pedida de mano. Tras triunfar en su show en el WiZink Center de Madrid, el intérprete de As It Was acudió a la capital de Portugal para protagonizar otro show de su gira Love On Tour.

Durante el concierto, un fan de la primera fila le pidió ayuda para proponer matrimonio a su pareja. Por supuesto, como galán inglés que es, no pudo rechazar la oferta.

“¿Puedo cantarle dos versos a mi novia?”, le preguntó el joven. “¿Cuánto tiempo lleváis saliendo? Porque si lleváis dos semanas no hay trato”, dijo Harry Styles de broma. Por suerte, la pareja llevaba más de un año de relación.

NO PUEDE SER ESTOY LLORANDO 🥲 este hombre no la puede cagar, toda mi esperanza en el sexo masculino está depositada en él, por los próximos 7 minutos se aplica el “not all men” this is too fucking romantic, yo estoy llorando y ni siquiera estuve ahí pic.twitter.com/TI2AUL96qV — world wide bitch. (@sofiberta) August 2, 2022

Una pedida de matrimonio a lo Elvis Presley

Harry le cedió el micrófono al joven. ¿Y qué es lo que hizo? Empezó a cantarle a su chica una de las canciones de amor más bonitas que se ha escrito: Can’t Help Falling in love de Elvis Presley. La joven no fue la única que se sorprendió en ese momento. El propio Harry se quedó sin palabras, disfrutando del momento y sin saber qué hacer. ¡No todos los días un fan canta una cover del rey en tu concierto!

Lo más emocionante es que el cantante animó a todo el recinto del Altice Arena a corear el estribillo. Ese fue el momento en el que el joven sacó del bolsillo un anillo, se arrodilló y le pidió matrimonio a su chica. ¡Una preciosidad!

Con tanta parafernalia, la chica dijo que sí. ¡No nos extraña! Sin duda, este momento podría inspirar al mismísimo Harry Styles a escribir una nueva canción. ¡Y es que reconocemos que nos ha emocionado un poquito!