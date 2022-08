Ofelia de ‘Masterchef 9’ cuenta cómo un bañador le salvó de morir ahogada: “Me tuvieron que reanimar y todo”

El último programa de Viajeros Cuatro llevaba a los espectadores y espectadoras a pasearse por A Coruña. Por supuesto, el espacio televisivo quiso contar con algunos rostros conocidos de la zona para descubrir los secretos de la localidad gallega. Las Tanxugueiras, Diego Losada u Ofelia, de MasterChef 9, fueron los protagonistas de esta entrega.

Aunque todos contaron algunas anécdotas, la que más llamó la atención fue la que narró Ofelia. La cocinera se encontraba enseñando una de las playas de la Costa de Morte, un lugar que “se ha llevado muchas vidas pero que también nos da vida”, tal y como describe. Ha sido entonces cuando la televisiva ha empezado a contar una vivencia que nos ha dejado los pelos de punta.

Ofelia vivió un horrible episodio en aquella costa que casi le cuesta la vida: “Yo en el mar soy muy valiente y eso que estuve a punto de morirme aquí, en una de las playas de A Coruña”.

Ofelia, ante la curiosidad del reportero, ha narrado lo que ocurrió aquel día en la playa. Era solo una niña y se encontraba en el mar junto a su padre cuando una ola se la llevó. Fue gracias al bañador con flotador que le había comprado su madre que pudo salir a la superficie:

"Estaba mi padre, me tenía en brazos, y de repente vino una ola y me llevó. Lo que pasa es que mi madre me había comprado un bañador flotador que lleva por delante y por detrás y salí a flote. Pero me tuvieron que reanimar y todo".

Un horrible episodio que, por suerte, acabó siendo solo un susto. Ahora la cocinera no tiene miedo de bañarse en la playa. Eso sí, siempre que se lo permita el oleaje y teniendo precaución. Es muy importante seguir las recomendaciones y no perder de vista a los más pequeños cuando entren al mar.