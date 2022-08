Rigoberta Bandini estrena la adaptación veraniega del vestido de ‘Ay Mamá’

Rigoberta Bandini ha demostrado ser toda una fashion victim desde que seguimos sus pasos en el Benidorm Fest. El vestido largo a modo tapete infinito, diseñado por Joan Ros, que utilizó para su actuación de Ay mamá no dejó indiferente a nadie.

No le faltaba detalle: un tercer ojo en el pecho, la emperatriz en la barriga, las palabras "tetas" y Aneto (sí, en referencia al caldo) plasmadas en la tela llamaron indudablemente la atención de todos.

Ahora, con la llegada del verano, la prenda ha sufrido una adaptación necesaria para aguantar las altas temperaturas. Más corto y más poroso, el vestido se ha convertido en dos piezas: shorts y camisa.

El conjunto sigue manteniendo el detalle de Aneto y del tercer ojo. Sin embargo, la emperatriz ha desaparecido (su presencia ha sido sacrificada en pos del frescor). O podríamos decir que la propia Paula Ribó es quien encarna esta figura. En cuanto a "tetas", la artista también se ha ocupado de vislumbrar lo que, en principio, estaba meramente escrito.

"Moreno tapete on point" ha sido uno de los comentarios que ha recibido por parte de Anaju, ex concursante de OT 2020. El resto de seguidores ha manifestado que les encanta y que lo necesitan. No hay mejor manera para combartir el calor.

El vestido original

A finales de enero, Rigoberta Bandini presentaba el traje en el Benidorm Fest bajo la candidatura de Ay Mamá, canción con la que compitió para representar a España en Eurovisión.

"El trabajo que ha hecho Joan Ros es tan fuerte que no sé ni por donde empezar. No sólo ha diseñado, realizado y confeccionado mi vestido sino el de todas las personas que estamos en el escenario. (En un mes) Gràcies Joan🥺🤍", expresaba la artista en redes sociales.

Joan Ros: "El vestuario es un grito a las madres. A las madres de las madres. Al tiempo empleado de forma altruista, como los tapetes de ganchillo. Horas dedicadas a embellecer la vida, a hacerlo todo más blando. A dar un espacio donde reposar, donde estar seguro. A la fuerza estoica de tirar adelante. Los elementos de la canción troquelados dan el efecto tatuaje. El mensaje de la canción está dentro, eternamente. No es un eslogan, son imperfecciones, marcas, heridas que se llevan para siempre. El body es un homenaje al cuerpo de las mujeres. Mostrarlo tal y como es, sin pedrería, sin adornos. Cualquier cuerpo no necesita nada más que este mismo. Homenaje a todos los cuerpos, a la belleza de la desnudez y lo que nos han hecho creer que son imperfecciones", explicaba por su parte el diseñador.