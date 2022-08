Eminem desvela el tracklist de su próximo disco con canciones con Rihanna o Bruno Mars: “Curtain Call 2”

Eminem está a punto de lanzar su próximo disco y ha querido compartir con todos sus seguidores las canciones que estarán en él. Habrá colaboraciones con artistas como Bruno Mars, Rihanna, 50 Cent o Ed Sheeran. Este nuevo álbum estará compuesto por temas exclusivos y grandes éxitos de la carrera del artista.

“#CC2 OFFICIALTRACKLIST”, ha comentado el rapero en la publicación junto a un vídeo en el que aparece el juego del pinball y la lista al completo en la parte superior con una foto suya. De fondo podemos escuchar la voz del cantante interpretando la canción From The D 2 The BC que ya dio a conocer junto a Snoop Dogg.

También podremos disfrutar del hit The King and I, que aparece en la banda sonora de la película biográfica de Elvis. De momento, para que la espera sea más amena, podemos escuchar su colaboración con Snoop Dogg, Dr. Dre y 50 Cent.

Este proyecto es una continuación del disco que sacó Eminem en 2005, Curtain Clla: The hits. Esta recopilación de sus grandes éxitos que pasó las dos últimas semanas de dicho año en el número 1 de la lista Billboard 200. En total, el rapero ha aparecido 92 veces en la lista Hot 100.

Grandes colaboraciones en Curtain Call 2

Los artistas que participaran en este nuevo disco son Bruno Mars, Rihanna, Pink, Snoop Dogg, Juice Wrld, Dr. Dre, 50 Cent, Ed Sheeran, Lil Wayne, CeeLo Green o Gwen Stefani, entre otros. Esta noticia viene un día después de lanzar el vídeo de Crack a Bottle junto a 50 Cent y Dr. Dre.

Antes de esto publicó el sencillo Relapse como un adelanto de su sexto álbum de estudio. En este hit ya presentó a estos dos raperos que no aparecían en el videoclip.

Eminem, en el Salón de la Fama

El rapero será incluido, como conocimos hace unos meses, en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Estará junto a artistas como Elvis Presley, The Beatles, Bob Dylan o The Rolling Stones. Se llevará a cabo el 5 de noviembre, aunque aún no se sabe si Eminem acudirá a la celebración.

De momento solo tenemos que esperar unos días para disfrutar de las canciones de uno de los grandes referentes del rap. Es conocido gracias a la rápida velocidad de su voz en sus canciones y su agilidad a la hora de armar líricas.