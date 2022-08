Tamara Falcó se estrena en Netflix: “Pensaba que podíamos perderlo todo, pero no quería quedarme con la duda”

Me voy a las oficinas de Netflix para encontrarme con Tamara Falcó. Nuestra primera vez. Me dice que nos sentemos en el sofá, que así vamos a estar más cómodos. Se muestra cercana, confiada, aunque no pierde detalle. Es bastante observadora. Le digo que si está preparada para hablar de La Marquesa, que tengo muchas preguntas sobre el reality que ha hecho para la plataforma y sobre otras cosas relacionadas con sus dos vidas: la vida de celebrity y la vida de persona normal. Los que organizan el sarao me dicen que empecemos que solo tengo unos minutos. La conversación, sin embargo, se alarga de lo lindo. Hasta nos hacemos amiguis.

¿Con qué intención dices sí a hacer 'La Marquesa'? Lo digo sobre todo porque no es tu primer reality.

No tenía ninguna intención concreta y tampoco me apetecía mucho.

¿Entonces?

Me llamó mi agente y me dijo: Netflix. Pero no me apetecía, así que dije que no. Dije que no varias veces. Al final me lo explicaron, me explicaron que Netflix tenía una especie de Tinder con sus trabajadores en el que se presentaban un montón de gente que tenía que decir a qué personas les gustaría ver un reality. De las 700, muchas votaron por mí.

¿Y qué fue lo que te hizo dar el paso?

Chus, que es mi agente y mi amiga, me dijo: 'Mira, Tamara, ya has hecho MasterChef, que es de éxito. Ya estás en El Hormiguero. Colaboras con Porcelanosa, con Tous y con empresas españolas que son las más importantes. No nos queda mucho más por hacer. ¿Por qué no nos embarcamos en algo que nos suponga un reto?'. Pero claro, yo pensaba que con esto podíamos perderlo todo, que no teníamos ninguna necesidad.

La Marquesa | Avance oficial | Netflix España

Y te convenció.

Me dijo que nos había llamado Netflix y que a lo mejor el año que viene no nos llamaba, que cuando Netflix llama a tu puerta…

Hay que abrir la puerta sin dudarlo.

¿Eso piensas tú?

Creo que sí.

Pues eso mismo me dijo mi agente. Te llaman hoy y mañana nunca se sabe. Se me vino a la cabeza la frase que dice mucho mi madre: trenes como este solo pasan una vez en la vida, o los coges o se van. Y no me quería quedar con la duda.

Antes, con 40 años, no sería ni empresaria ni chef. Sería esposa, madre y tendría el pelo cardado

Mucha gente se hará esta pregunta: ¿cómo has conseguido que tu madre, tu novio y Vargas Llosa accedan a formar parte de un reality sobre tu vida?

Nadie lo sabe, es un milagro. Mi padre decía que la divina providencia nunca abandona a sus pajaritos y aún no lo sé. Después de haber grabado la primera temporada no lo sé. Es inexplicable.

¿Reconoces tu entorno y te reconoces a ti misma en 'La Marquesa'?

Sí, aunque no se ve todo lo que es mi vida. Lo importante es la visión del director, que es un director muy sensible y es bonito porque sí me siento reflejada.

¿Cómo te has sentido al ver tu vida en una pantalla?

Me he sentido bien y no se me hizo largo. Es un rollo verte en pantalla. Es un rollo verte seis capítulos seguidos de cualquier cosa y no se me hizo muy largo. Hubo momentos que me reí. Hubo momentos que se me salió la lagrimita. Considero que eso es bueno. Además, durante el rodaje, descubrí cosas sobre mi padre que no sabía. Ha sido muy guay, muy agotador.

Te defines como influencer, empresaria, marquesa, colaboradora de televisión y chef. ¿Qué te aporta cada una de esas facetas y con cuál te sientes más cómoda?

Ahora mismo me quedo con la faceta de ser tía de mis sobrinos. Tengo un poco marginado a Mateo porque ahora mismo no habla mucho, pero Miguel ahora mismo es mi juguete favorito. Es mi persona favorita del universo.

Es inexplicable que mi madre haya participado en mi reality

Y profesionalmente, ¿no tienes alguna prioridad?

Ahora estoy con el proyecto de las mini plantas. Es un proyecto sostenible precioso. En este caso estoy de inversora y me encanta. Es totalmente distinto a lo que he hecho. Está creado por gente muy joven.

¿En qué consite?

Recibes una miniplanta y te enseñan a hacerla crecer. A mí las plantas se me suelen morir y es un reto, pero es chulo. Me encanta la flor cortada, pero esta es una forma sostenible de tener seres vivos en casa.

Uno de los temas que trata el documental es tu relación con la fama. ¿Cómo has aprendido a gestionar que se hable de ti y de tu vida?

Me costó bastante cuando tenía 13 años. En ese momento te cuestionas todo porque tienes las hormonas disparadas y no eres ni niña ni mujer. También sales y todo el mundo te conoce. Es una época rara, pero tuve la suerte de irme a Estados Unidos a los 15. Allí no me conocía nadie y eso me liberó muchísimo.

En un momento del reality dices: !Me horrorizaría vivir otra vez los 18 y los 25 años porque ya lo has vivido". ¿Nunca has sentido esa nostalgia de querer volver a otra época del pasado?

Hay veces que en mi cabeza que recuerdo ciertos momentos. El otro día estuve en Ibiza y vi a amigos que llevaba siglos que no veía. Son de otra época y estábamos todos muy distintos. Me ha pasado, pero me gusta avanzar y no estancarme. Me gusta fluir por la vida. Me pasaba también cuando volví de Estados Unidos y decía: no tengo nada que ver con la gente que se ha quedado aquí. Pero también me encanta la sensación de estar en el mismo sitio, del hogar. Antes, cuando has mencionado todas esas cosas que soy, empresaria, colaboradora, chef…antes era impensable para una persona de 40. Antes hubiera sido madre, esposa y ya está. Llevaría tacones y el pelo cardado y tú no llevarías zapatillas ni una pulsera en el tobillo. Estaba todo muy restringido. Ahora estamos en unas oficinas muy chulas y siento que puedo respirar. Esa es mi sensación y me gusta.

Yo es que soy muy nostálgico.

Yo también eh, yo también. Me da mucha pena cuando mis hermanos no quieren volver a España.

En casa de tu madre aparece un cuadro pixelado. ¿Me puedes contar por qué?

Resulta que en Netflix necesitas derechos para todos y ahora tampoco te lo puedo decir, a ver si nos lo van a robar. Me encanta ese cuadro porque tiene una textura muy particular. Pero fue por el tema derechos. Hasta los bolsos necesitaban derechos que ya les tuve que decir que me dejaran en paz.

Otra de las frases que he apuntado del primer capítulo: "No deberíais ver esos programas tan horribles". ¿Qué crees que dirán estos programas cuando vean 'La Marquesa'?

A lo mejor no se dan por aludidos.

Creo que sí.

Entonces es que piensan que son horribles.

Netflix está muy enfocado en hacer ahora realities con personas conocidas por el gran público. ¿Alguna sugerencia?

Mi madre. Un spin off de Isabel Preysler, aunque no sé si lo haría porque es un tute.

Para terminar quiero hablar un poquito de música. ¿Qué artistas escucha Tamara Falcó?

Pues fui al concierto de Camilo y estoy obsesionada con Shakira y su canción a Piqué. Y Enrique Iglesias siempre.

No ha sacado este año canción del verano.

Ya, yo también estoy decepcionada, pero el otro día estaba en el estudio. A ver lo que está cocinando...

A ver, a ver.

Y el otro día Julio Iglesias Jr. cantó en la boda de mi primo e hizo unas covers maravillosas. Cantó Crazy y creo que se la dedicó a su exmujer.