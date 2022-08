Duki cuelga el cartel de ‘Sold Out’ en el WiZink Center de Madrid

¡El movimiento argentino está que arde! Solo hay que ver lo rápido que ha agotado Duki las entradas para su primer WiZink Center de Madrid. La estrella argentina más escuchada del mundo traerá su gira a España el próximo 2023. Y sí, LOS40 Urban será la emisora oficial de esta gira. Bajo el nombre Desde el fin del mundo, el intérprete de Si quieres frontear actuará en el WiZink Center de Madrid el 24 de febrero y en el Palau San Jordi de Barcelona el 3 de marzo.. ¡Dos fechas muy esperadas por sus seguidores y seguidoras!

De hecho, su concierto en Madrid ya tiene todas las entradas vendidas. Siete meses antes de que se produzca el show, Duki puede presumir de haber colgado el cartel de Sold Out en uno de los recintos más importantes de nuestro país. Pero no solo eso. En Barcelona quedan muy poquitas entradas. Vamos, que no nos extrañaría que en los próximos días ponga el mismo cartel en el Palau.

Este verano, el argentino ha estado en algunos de los festivales de nuestro país como el Bombastic o el ResisTime, acercándose a sus fans españoles. Pero para sus shows en el WiZink y el Palau, Duki sacará gran parte de su repertorio para emocionar a todos sus fans.

Duki: un artista de récords

No nos extraña que el público español quiera ver a Duki. El artista rompió todos los esquemas en su país cuando llenó cuatro veces seguidas el Estadio Vélez de Buenos Aires: la primera vez en la historia que un artista urbano lo consigue. Ahora quiere hacer historia en España. ¡Y va camino de conseguirlo!

Con tan solo 25 años, Duki se ha convertido en el artista más escuchado de Argentina, superando los veinte millones de oyentes mensuales en plataformas como Spotify. También puede presumir de ser uno de los cantantes de su país con más seguidores en Instagram: un total de diez millones. ¡Casi nada!

¿Su último hit? Nada más y nada menos que Givenchy: una canción con la que vuelve al trap y con el que se posicionó como número uno en tendencias de Youtube. Ahora mismo se encuentra número 2 en Tendencia musicales de España, solo superado por Rosalía y su Despechá.