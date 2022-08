Nicky Jam se queda ‘Sin Novia’ en su nueva etapa musical: ¡mira el vídeo!

Nicky Jam es sin duda uno de los mayores referentes de la escena de la música urbana a nivel internacional. Sus canciones llevan años y años haciendo historia en el libro de este género, haciendo que muchos artistas de las nuevas generaciones se fijen en él para copiar sus pasos dentro de este mercado.

Pero el puertorriqueño tiene claro que por su mente no está la idea de retirarse pronto. Al menos eso es lo que demuestra con cada tema que lanza, que deja claro que cuenta con energía de sobra como para seguir deleitándonos con su talento.

El más reciente en ver la luz es Sin Novia, un nuevo sencillo que trae unos sonidos urbanos capaces de levantar el ánimo a cualquiera. De esos que nunca te cansas de escuchar y que reproducirías en cualquier momento del día.

Sin Novia ha sido producido por Jorge Milliano y compuesto por el propio Nicky Jam junto a Juan Diego Medina, Jorge Alberto Erazo, Luis A. O'Neill y Andrés Jael Correa. Con este combo de talentos, el tema ya se ha convertido en la nueva banda sonora favorita del día de los millones de fans que reúne el puertorriqueño en todo el mundo.

"Me siento feliz con el resultado de esta canción y el vídeo. Espero que se sientan identificados y lo compartan. Agradezco a la gente que siempre me apoya y me lleva a los niveles más altos. Gracias por motivarme a seguir creando música", dice Nicky.

La canción llega junto a un videoclip que ha sembrado la duda entre sus fans. Y es que una de las protagonistas es Génesis Aleska, la joven con la que Nicky supuestamente mantenía una relación. Él había confirmado los rumores de ruptura en una entrevista con Molusco, pero parece que han acabado en buenos términos.

El clip muestra cómo Nicky se queda sin novia y decide pasárselo en grande con sus amigos. Entonces conoce a Génesis, con la que disfruta también de la noche y con la que acaba charlando de la vida. El artista le pregunta si son "panas" y ella acepta la propuesta, por lo que parece que mantienen una bonita amistad.

Y tú, ¿te sientes identificado con lo nuevo de Nicky Jam? ¿Ya te has aprendido su letra? ¡Nosotros no podemos parar de escucharlo!