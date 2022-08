Eladio Carrión estrena ‘Que Cojones’, uno de sus temas más personales

La música de Eladio Carrión ha viajado a todas partes del mundo. En sus años de trayectoria ha demostrado que no tiene historias por esconder y que para él la música es una herramienta clave para dejar salir todos esos pensamientos que en ocasiones no puede articular con simples palabras. Ahora todas esas historias son de sus seguidores.

Pero el rapero y trapero puertorriqueño nacido en Estados Unidos quiere seguir deleitándonos con estos mensajes. De hecho, ha lanzado ahora Que Cojones, una canción en la que vuelve a demostrar que la transparencia y naturalidad siempre van de la mano de su música.

Se trata de una canción de trap en la que el artista nos abre de nuevo las puertas de su vida y en la que comparte algunas de sus propias reflexiones. "No me digan cómo debo vivir su nunca se han puesto en mis zapatos. Hay mucha información de mí por ahí, pero no son correctos los datos. Vivo todos los días en el pasado, no quiero hacerlo, te juro que trato. Hay personas que extraño, que sus recuerdos los mantengo vivo con retratos", dice Eladio en algunos de sus versos.

Que Cojones llega además con un videoclip dirigido por Alpernia & Nehomarr en el que muestra al artista interpretando el tema a cámara, rodeado de niños y, en ocasiones, en el estudio de grabación. Porque para Eladio la música no tiene descanso y quiere seguir inundando las playlists internacionales con sus neuvos lanzamientos.

La canción ha sido toda una sorpresa para sus fans, que no han tardado en inundar las redes sociales de halagos hacia el talento del artista. Destacan la naturalidad con la que expone sus versos y la facilidad que tiene para rimarlos.

Y tú, ¿has escuchado lo nuvo de Eladio Carrión?