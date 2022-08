Estos son los estrenos de cine del fin de semana: qué ver a partir del 5 de agosto

Agosto llega, como el resto de los meses del año, con el mejor plan: ir al cine. Los estrenos de la época estival han sido sorprendentes -de hecho, incluyen algún que otro taquillazo-, aunque esto no signifique que se dejen de estrenar nuevos títulos.

Para este 5 de agosto, hay hasta tres opciones para los más cinéfilos. Una es un blockbuster que la gente lleva esperando una buena temporada, la otra será la película perfecta para ver en familia y la otra, un drama suizo para los más fans de la ambientación histórica.

Si eres de esa gente con suerte que está de vacaciones por distintos puntos de la península, siempre puedes incluir entre tus actividades la de ir al cine. ¡No te arrepentirás! Estas son las películas de estreno:

Un héroe samurái: La leyenda de Hank

Hank no tiene demasiada esperanzas para cumplir sus sueños, hasta que el destino le traslada al lugar más impensable para él: un pueblo lleno de gatos que está en búsqueda de un protector del villano que amenaza con destruirles. Él no tiene ni idea, aunque un buen maestro creerá en él para convertirle en un samurái que poco tiene que ver con lo que él representa. ¿Será aceptado un perro en un territorio de gatos? Parece que no solo se tendrá que enfrentar al mal.

Bullet Train

Un tren es testigo de la reunión más sanguinaria nunca antes vista en un vehículo: en él se juntan varios asesinos de lo más peligrosos, lo que no saben es que todos están interconectados por una razón. La vida, la suerte, el azar y la muerte serán los únicos aspectos a los que agarrarse en este tren bala, sobre todo si quieren descubrir qué está pasando.



La fotógrada de Monte Verità

En 1906, dos desertores huyen hasta el sur de Suiza, Monte Verità. Allí, Hanna Leitner descubre su pasión por la fotografía, y con ella, su propia voz para poder cambiar las cosas. Son tiempos convulsos, en los que la sociedad no goza de la libertad que merece, pero es hora de dar un paso hacia delante en toda esta situación.