El película aniamda de Street Fighter 2 vuelve a las tiendas en una edición muy especial

No es la norma habitual pero, en ocasiones, las películas de animación basadas en videojuegos también funcionan. Ese fue el caso de Street Fighter 2 The Animated Movie, como siempre dentro del marco del anime de los 90 y siguiendo a pies juntillas aquello de “cualquier tiempo pasado fue mejor”.

A la estela de lanzamientos y re-ediciones que la compañía ha ido acumulando en los últimos años y que ha traído series clásicas como Ranma, Dragon Ball, Cowboy Bebop o Evangelion y películas tan importantes como AKIRA, se une ahora Street Fighter The Animated Movie, una super-producción japonesa que ponía guion y animación a la famosa franquicia de Capcom y que dio la vuelta a los cerebros de los fans en 1994.

La película presenta a los personajes que todos recordamos y queremos. Un Ryu en eterno entrenamiento que sigue el camino de encontrar al rival más fuerte, Ken, que vive una vida de lujo junto a su prometida, Guile, comandante de las fuerzas aéreas del ejército y Chun-Li, investigadora de policía. Todos ellos acabarán inmersos en una lucha contra Shadawloo, que presenta a M.Bison y a sus tres archi-conocidos súbditos: Balrog, Vega y Sagat con ganas de dominar el mundo 'por las malas'.

Además, aunque fuera de la trama principal, tendrán su tiempo de metraje todos aquellos que no faltan nunca a la cita, como Dhalsim, Honda o Zangief y también hacen acto de presencia los ‘newcomers’ de la edición ‘Super’ del videojuego: Fei-Long, T-Hawk, Dee-Jay y Cammy. No falta nadie.

Street Fighter 2 / Selecta Vision

Como esperáis, una adaptación animada de un juego de lucha de Capcom tiene que ser una excusa para enfrentar en la pantalla a sus personajes, aunque hace lo posible para que la trama de la película mantenga el interés de aquellos menos involucrados con la serie, más allá de servir como un hilo conductor de peleas.

Tardaréis poco también en daros cuenta de que la película mantiene un alto estándar de calidad, propio de la década en que fue engendrada. Tanto el dibujo como la animación de esta joya de 102 minutos están a la altura de clásicos de la animación japonesa no relacionados con videojuegos.

Ryu y Ken en Street Fighter 2. / Selecta Vision

La edición en Blu-Ray, por su parte, no cae en el mismo saco que esas otras remasterizaciones espectaculares que hemos visto en estos últimos tiempos. El tratamiento que ha recibido Dragon Ball no es barato y para llevarlo a cabo tiene que haber un pronóstico de ventas justificado. Por lo que percibe mi ojo humildemente entrenado, el metraje ha recibido un el tratamiento básico de ‘upscale’ para elevar la resolución a 1080p, pero mantiene el grano en la imagen y el temblorcillo propio del escaneado de fotogramas original. Nada malo, así era el material original y así lo tenemos en el Blu-Ray.

Lo mismo para el audio. Ambas pistas (castellano y japonés) se listan como DTS HD, pero podemos notar claramente el ‘stereo’ clásico en el audio español y un origen todavía más comprometido para la pista de audio japonés.

Pero no compramos estas cosas sólo por la calidad de imagen; los fans queremos tener actualizada la sección nostálgica de nuestra videoteca y disfrutamos solo sabiendo que está ahí después de tanto tiempo desaparecida. Selecta Visión no sólo se ha encargado de traer la película sino que lo ha hecho guiñando el ojo a todos aquellos que conservan recuerdos del lanzamiento original y ese cariño puede verse hasta en la tipografía de los menús del Blu-Ray.

Hasta el menú recuerda a los videojuegos. / Soujiro

Por aquel entonces, en pleno ‘boom’ de los 16 bits, raro era encontrar una casa que no hubiera tomado partido en la guerra entre Super Nintendo y Mega-Drive, cada una con sus Street Fighters y siempre con esa eterna lucha por el reinado del panorama consolero. La película fue un soplo de aire fresco y un momento para el disfrute común; no importaba la consola que tuvieras, era momento de ver a tus personajes en acción.

Street Fighter 2 - Edición MEGA - / Soujiro

Selecta Visión vuelve a sugerir que elijamos bando en aquella lucha consolera y lanza dos ediciones especiales de la película a la venta que recuperan el diseño y la esencia de las portadas de los videojuegos de la época.

Una de ellas tiene los tonos dorados y los marcos propios de los juegos de Super Nintendo en territorio PAL. La otra tiene el tono oscuro y el formato vertical de los juegos de Mega Drive. Ambas incluyen la película en Blu-Ray y DVD, un libro exclusivo que recordará a ese manual de instrucciones que llevaban los juegos en la época y un juego de personajes de cartón que podréis poner en pie sobre vuestra mesa.

Edición 'MEGA' de Street Fighter 2 The Animated Movie. / Soujiro

No me cansaré de decir que todos aquellos que peinan canas y miran de cerca a esa temida crisis vital, han vivido una de las mejores épocas para el entretenimiento; y Selecta-Visión se está encargando de inmortalizar aquellos recuerdos y hacerlos llegar a generaciones que no los conocieron en su momento de la mejor manera posible.