Harry Styles y Karol G no se lo van a poner fácil a Shakira en la lista de LOS40

¡Ahora sí que sí! No queda nada para que conozcamos el nuevo número 1 de LOS40. El trono compartido de Shakira y Rauw Alejandro con Te felicito podría llegar a su fin este sábado. Y es que Karol G con Provenza y Harry Styles con As it Was tienen sed de recuperar el número 1 (las dos canciones ya han sonado desde lo más alto de la lista este verano).

Pero no hay que perder de vista a Justin Quiles y su Colorín Colorado, que no ha dejado de subir posiciones desde que entró en la lista hace cinco semanas. Y parece que quiere hacerse con la posición más alta. Este sábado saldremos de dudas en #Del40al1CocaCola.

Las candidatas de esta semana

Esta semana pueden entrar cuatro temazos en lista. La artista Samuraï podría entrar por primera vez en el chart con el precioso tema Bonita. Belén Aguilera, una de las artistas pop españolas del momento, podría hacernos bailar con su Camaleón en la lista.

Por otro lado, Aitana quiere entrar en lista con dos canciones: Mariposas, junto al italiano Sangiovanni; y Quieres, la colaboración que tiene con Ptazeta y Emilia. ¿Lo conseguirá?

Recuerda que puedes votar por tu candidata favorita bajo el HT #MiVoto40.

Un nuevo Funko Pop por votar

Una semana más, todas aquellas personas que quieran entrar al programa en directo por teléfono para dar su voto pordrán hacerlo. Solo tendrán que llamar al 900 35 40 40 y decirnos cuál es su canción favorita de la lista. Además, podrán llevarse un Funko Pop Marvel con motivo del estreno en cines de Thor: Love and Thunder.

Las cuatro horas se completarán con nuevos candidatos y nuestro viaje en el tiempo. A partir de las 10 de la mañana (una horita menos en Canarias) te espera, donde siempre, el show líder del fin de semana. Esta vez con Óscar Martínez (ya que nuestro Tony Aguilar está disfrutando de unas merecidísimas vacaciones).