Violeta Mangriñán se está dando cuenta de lo duro que es ser madre primeriza: Empiezan los problemas en casa

¿Quién dijo que ser madre era fácil? Para nada, sobre todo, cuando te enfrentas a esa nueva faceta por primera vez. Todo es nuevo y a veces no sabes cómo hacerlo, no hay libro de instrucciones y cada caso es diferente por lo que no siempre sirve lo que digan los demás. Violeta Mangriñán se está dando cuenta ahora que ya está en casa con Gala.

“4 días después de Gala💗 Me habrán contado, descrito y hablado cientos de miles de veces lo que se siente al ser madre, definitivamente hay que vivirlo para sentirlo porque es inexplicable. Es sin duda lo mejor que me ha pasado en la vida 🫶🏽”, compartía en redes junto a otra batería de fotos idílicas de su recién nacida.

Pero esa es la parte bonita. Luego llegan los problemas y darse cuenta de que no todo sale como una había imaginado. Por ejemplo, el tema de la lactancia ya le ha provocado llanto.

“No, no le estoy dando el pecho ya… no quiero hablar del tema ni estoy preparada para hacerlo porque me ha costado muchas lágrimas estos días, si algún día me apetece, lo haré, y si no, no. Le doy biberón cada tres horas, ella está sana y feliz”, compartía en sus stories.

De vuelta al médico

Ahí no acaban sus problemas. “Llevo todo el día con dolor de cabeza y dolor muy fuerte de riñones. Me he hecho un test covid y he dado negativo, voy a urgencias ahora para descartar que sea infección de orina, porque lo paso muy mal al ir al wc, cada día me duele más en lugar de ir a menos”, contaba.

Poco después confirmaba que, efectivamente, tenía una infección de orina y ha tenido que recurrir al antibiótico lo que no ayuda en la recuperación de su ánimo. Aunque su madre y su hermana han estado a su lado estos días prácticamente todo el día, lo cierto es que no ha podido descansar mucho. Lo ha contado ella misma.

“Si este es vuestro mood 3 días después de dar a luz, si lloras por cualquier cosa, si sientes que lo haces todo mal, si sientes miedo, si lloras de felicidad a la vez… no estás loca, es normal y te abrazo desde aquí”, escribía.

“Eso sí, os aseguro que lo que cuentan es cierto…la miro y se me pasa TODO, me podría tirar el día mirándola y con ella en mi pecho, no es amor, es otro nivel, algo mucho más grande, inexplicable”, insistía en ese amor incondicional que los que son padres conocen de sobra.

Falta de sueño

Pero está claro que no dormir acaba pasando factura. “Llevo 6 horas dormidas desde el sábado por la noche, y seguidas 2 de ellas, el cansancio influye, por eso estoy más sensible creo…pero por ella, os prometo que hago TODO Y MÁS”, aseguraba.

Su madre está a punto de terminar sus vacaciones y regresar a su casa. De ahí que Violeta esté deseando estrenar su casa de Valencia para tenerla cerca. De momento, será la madre de Fabio la que tome el relevo y llegue a casa en cuanto de negativo en covid.

Sí, señores, la llegada de un bebé a casa no siempre es fácil, aunque algunos lo pongan fácil, como la mascota de la pareja que parece haber recibido a su ‘hermanita’ con mucho cariño. Un problema menos del que preocuparse.

“@canela_thepom estuvo a la altura de lo que se esperaba de su noble corazón 🥹 va a ser la mejor hermana mayor, guardiana y protectora 💗 Lo de compartir a @fabbio ya es otra cosa… 😂🫶🏽”, aseguraba.

Está claro que, desde que las influencers han decidido compartir con el mundo cada paso de su embarazo, parto y maternidad, esta faceta de las mujeres ha dejado de idealizarse tanto y mostrado su imagen más real.