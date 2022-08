La razón por la que Doja Cat se ha rapado al cero: “Era una auténtica pesadilla”

Doja Cat ha sorprendido a sus fans con un cambio de look de lo más radical. Lejos de usar una nueva peluca, como ya nos tenía acostumbrados, o un nuevo tinte como ha hecho Karol G recientemente, la cantante ha optado por el camino de en medio: ¡se lo ha rapado al cero!

¿El motivo? Lo ha explicado a través de un directo en Instagram. "Siento que nunca debería haber tenido pelo. No me gusta tener pelo y nunca me ha gustado", ha comenzado.

La intérprete de Women ha señalado que nunca se ha sentido a gusto dejándose crecer el cabello y que, en ciertos momentos, llevar peluca le hacía sentir cohibida. "No ha habido ni un solo momento en toda mi vida, desde que nací, en el que me he visto [con melena] y me he dicho 'vale, está guay'. Simplemente no me gustaba tener pelo. Recuerdo sentirme increíblemente exhausta [psicológicamente] durante los entrenamientos. Una vez que tuve un entrenador personal me ponía pelucas y, debido a la humedad, se ponían pegajosas y me las tenía que retocar todo el tiempo. Llegó a un punto en el que no me podía concentrar en hacer los ejercicos porque la peluca se deslizaba y se despegaba de mi propia cabeza, porque estaba más preocupada por cómo me veía y en cómo mantener el pelo unido al cuero cabelludo. ¡Hasta fui capaz de ponerme un gorro encima de la peluca!", ha compartido con sus seguidores.

Finalmente, Doja Cat ha dado un paso que para ella era irremediable. "No me puedo creer que haya tardado tanto en decirme a mí misma que me rapara el pelo. Lo primero porque nunca me lo recojo ni me hago nada especial. Solo me habéis visto mi cabello natural durante dos eras, pero nunca llevo mi pelo natural porque no me apetece", ha añadido.

Celebramos que a partir de ahora se sienta bien consigo misma: "Era una auténtica pesadilla. Pero lo he superado, y este look verdaderamente me está empezando a gustar. Porque, ¿cuál es el punto de tener el pelo si ni siquiera lo vas a lucir?"

Nuestro consejito: Haz como Doja Cat. Si no sabes qué hacer con tu melena, fuera agobios y corte de pelo fresquito para este verano. Si te arrepientes, recuerda que el pelo (casi) siempre puede volver a crecer.