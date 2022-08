Paulo Londra, Nicky Jam, Tokischa y Rels B inauguran agosto con sus nuevas canciones

El calor se ha convertido en el claro protagonista de estas semanas. Solo aquellos que puedan disfrutar de una piscina o la playa consiguen olvidarse de él durante al menos unos minutos. Pero el resto tendrán que conformarse con agua muy fresquita y un ventilador al que pegarse.

Mientras tanto, nuestros artistas favoritos nos han ido deleitando con sus nuevos lanzamientos para evadirnos de las altas temperaturas y darlo todo con sus ritmos. Y esta semana no iba a ser menos, sobre todo teniendo en cuenta que es la que da comienzo a uno de los meses más calurosos. Éstas son las novedades musicales que traen nuestros artistas favoritos esta semana:

Viernes 5 de agosto

Paulo Londra - Julieta. El argentino ha vuelto a la carga con un nuevo tema al más puro estilo del reggaeton. Habla de esa necesidad imperiosa que se siente de volver con la persona que te robó el corazón y de convertirse así en su Romeo. Un mensaje con el que muchos se han sentido identificados.

Nicky Jam - Sin Novia. El puertorriqueño también ha traído una canción que ha representado a más de uno y una. Habla de adentrarse en la soltería e inaugurarla de fiesta con amigos. Con unos ritmos urbanos, Sin Novia es una canción cargada de buen rollo y capaz de levantar el ánimo a cualquiera. En su videoclip muestra cómo finalmente la chica con la que mantuvo una relación y él se convierten en "panas".

Tokischa, Eladio Carrión - Hola. Al más puro estilo del trap, estos dos artistas se unen en una canción de desamor en la que él intenta volver con ella pero ella se niega a repetir la historia.

Rels B - Cómo Dormiste? El cantante ha revolucionado las redes sociales con su nuevo lanzamiento. El videoclip está protagonizado por Lali, la exitosa cantante argentina, con la que muchos creen que mantiene un romance. ¿Será realidad o parte del proyecto? Sea como sea, Rels B trae una canción con ritmos urbanos, chill y sensual de lo más pegadiza.

Feid - Si Te La Encuentras Por Ahí. El colombiano recorre las calles de Madrid en su nuevo videoclip. Se trata de un tema de reggaeton para bailar un perreo triste en la pista de baile. Ya supera el millón de visualizaciones en tan solo unas horas.

Benny Blanco, BTS, Snoop Dogg - Bad Decisions. Para sorpresa de los fans del grupo de K-Pop, que habían anunciado su descanso temporal, llega su colaboración con Benny Blanco y Snoop Dogg. Es un tema electrónico y synth-pop cargado de buen rollo. Habla de estar obsesionado con la persona a la que amas por el simple hecho de existir.

Calvin Harris, Charlie Puth, Shenseea - Obsessed. El DJ se une a estos dos cantantes para traer un tema de puros ritmos ochenteros que habla de una persona que está completamente enamorada de otra pero no consigue conquistarla.

St. Pedro, La Pantera, Bdp Music - Llorando En La Disco. Estos canarios se han unido en una canción que llega con una fusión de sonidos rubanos, R&B y toques electrónicos. Cantan al amor tóxico, algo que muchos han vivido y con lo que se han sentido identificados.

The 1975 - Happiness. La banda trae un nuevo avance de su álbum Being Funny In A Foreign Language, que se estrena el 14 de octubre. Llega con unos ritmos ochenteros, cargados de dance, que habla de la felicidad que se siente cuando estás enamorado/a y es recíproco.

Y tú, ¿ya has escuchado todas las novedades musicales de la semana? ¿Con cuál te quedas?