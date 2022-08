Viajamos por tercera vez a ‘Provenza’ con Karol G en el nuevo Nº1

Karol G vuelve a lo más alto de la lista. La bichota consigue ser número 1 por tercera vez no consecutiva con su temazo Provenza: una canción que tuvo el honor de sonar desde lo más alto de todas las listas de LOS40 del mundo a principios de junio. ¡Y no nos extraña!

Desde que la colombiana lanzó la canción, no ha dejado de sumar millones de reproducciones en todas las plataformas, convirtiéndose por méritos propios en una de los temas del verano. El tema suma más de 350 millones de reproducciones en Youtube y lleva tres meses en el top 10 de tendencias musicales de la plataforma. ¡Toda una proeza!

De este modo, Karol G le ha quitado el puesto esta semana a Rauw Alejandro y Shakira, quienes coronaban la lista con Te felicito. Además, Karol G puede presumir de entrar al club de “no van dos sin tres números 1” de este verano. Provenza iguala las tres semanas en lo más alto de Te felicito y As It Was de Harry Styles.

Además, Karol G también ha sido número 1 este verano con Mamii junto a Becky G y suena en el #39 con Don’t Be Shy junto a Tïesto. Sin duda, Karol G es una de las artistas más importantes del momento a nivel mundial. Y es que la estrella no deja de sacar hits que coronan nuestra lista.

Tendremos que esperar para ver con qué nos sorprende la diva. Tras unas merecidísimas vacaciones alrededor del mundo (ha estado en Santorini, Dubái y Kenia), Karol G ha anunciado nueva era. Lo ha hecho cambiando totalmente de look y diciendo adiós a su emblemática melena azul. ¿Sacará nuevo tema pronto