15 frases de Maluma icónicas para enmarcar

Maluma lleva desde los 17 años dentro de la música y, a día de hoy, nos sigue conquistando con sus frases junto a ese acento colombiano que tanto nos gusta. Sus canciones están plagadas de letras que hablan del amor, la amistad, rupturas, la fiesta... da igual el tema que sea, siempre nos regala grandes rimas y frases que no podemos quitarnos de la cabeza.

El artista lleva recolectando premios durante muchos años, desde Latin Billboard a LOS40 Music Awards. Galardones que han demostrado el talento que lleva dentro. Por esta razón, vamos a repasar 15 frases icónicas de Maluma con las que ha cautivado a su público en estos años de carrera musical, tanto en sus temas como en diferentes entrevistas y redes sociales.

1. "Hay que vivir el momento, muchas aventuras sin arrepentimiento" (Pasarla bien). Maluma sabe lo que es vivir el momento y disfrutar al máximo, por eso siempre anima a todos sus seguidores a que aprovechen su vida antes de que sea tarde.

2. "No entiendo por qué después de tanto tiempo seguimos buscando pretextos para vernos" (Pretextos). Cuando quieres a una persona hay que arriesgarlo todo para poder conseguir estar juntos y disfrutar. Y, ¿qué mejor forma que pasar tiempo con ella sin poner excusas todo el tiempo?

3. "Si te hace falta que te quieran, yo te amo a mi manera (Carnaval)". Cada persona es un mundo y quiere de forma distinta. Y en este caso, Maluma, que siempre va de frente, avisa a esa chica de que ama de forma diferente pero muy especial.

4."Dime que me amas, aunque sea mentira" (El perdedor). A veces una mentira puede hacernos muy felices, aunque sea por tiempo limitado. En ese momento la ilusión invade tu vida, lo que quiere Maluma en El Perdedor, que le digan que le quieren, aunque sepa que no es verdad.

5. "Dime cuál fue mi error, si mi único delito solo fue amarte" (El Perdedor). El amor y las rupturas son los temas estrellas en el repertorio del colombiano. Y en esta canción los mezcla a la perfección. A quién no le ha pasado que, aunque crees que lo estás haciendo bien, de repente esa persona se va y te dice que no quiere estar más contigo. si te ocurre esto, tienes que seguir adelante, pasar a la siguiente canción y ver que la vida es una Carnaval.

6. "Las redes sociales esclavizan un poco". En una entrevista que dio para LOS40, Maluma hizo referencia a lo que pensamos muchos: las redes son como un agujero del que no puedes salir. El artista admitió que era lo primero que hacía cuando se levantaba era coger el móvil y revisar todo, aunque era un grave error. Al final estás siempre conectado y no interactúas con nadie.

7. "Que no se acuerda de esa noche porque ella borró cassette. Dice que no me conoce y quiero volverla a ver" (Borró Cassette). Una noche loca conoces a una persona y al día siguiente no te acuerdas de él. Puede ser porque de verdad se te ha olvidado o que no quieras reconocerlo. A Maluma le ha pasado ser “ese chico” del que no quieren saber nada y lo explica de maravilla en este éxito que a día de hoy seguimos cantando.

8. "Es que ya no duermo pensando en tu cuerpo, es una obsesión" (Obsesión). Obsesionarse con alguien no es sano para nadie, pero el primer paso es reconocerlo y admitir que no puedes estar más enamorado.

9. "Si no se hace viral no quiere decir que no lo hicimos". Como hemos mencionado antes, Maluma (que también cae en la trampa) sabe el peligro que tienen las redes sociales. Por ello, a través de Twitter quiso explicar a su público que, aunque no subas toda tu vida a Instagram, no significa que no lo hayas hecho o no hayas disfrutado.

Si no se hace viral no quiere decir que no lo hicimos 😎 — PAPI JUANCHO. 🦁 (@maluma) July 19, 2022

10. "Me di cuenta que tu amor es pasajero, nunca debí montarme en este vuelo" (Despegar). Amar es arriesgar, lo das todo por una persona con la que no sabes si vas a estar con ella un mes o toda la vida. Si se trata de la primera opción, al colombiano ya le ha sucedido. En su caso se arrepiente y se lamenta de haber entrado en ese “avión”.

11. "Cada paso suma, uno a la vez y seguro llegamos". El camino puede ser duro y largo, pero cada pequeña cosa que haces es un paso menos que tendrás que dar. Maluma quiso explicar en una entrevista que siempre hay que avanzar, ya que en algún momento conseguirás tu objetivo.

Cada paso suma, uno a la vez y seguro llegamos. — PAPI JUANCHO. 🦁 (@maluma) July 17, 2022

12. "Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor, iba por cada puerto como si nada, entre más olas, más naufragaba" (Marinero). Podemos definir esta canción como una de las más tristes y duras que ha lanzado Maluma. También hay que aprender que no todo el mundo es leal y que en ocasiones las personas que amas te engañan y decepcionan.

13. "Mi familia es mi motor". Algo que observamos en muchos artistas es el amor y la lealtad que tienen por su familia. Para todos es algo fundamental, ya que, como aquello que amamos, es lo que nos da fuerzas para seguir y conseguir todos nuestros sueños.

14. "No hay mejor libertad que ser uno mismo". A pesar de todas las críticas que ha recibido por sus canciones, el colombiano sabe que no tiene que ser otra persona. Solo serás feliz si eres tú mismo con todas las personas que te rodean. ¡Ojo! Si a alguien no le gusta es su problema, no el tuyo.

15. "No borraría nada, todo pasa por una causa, todo ha pasado porque tenía que suceder y no me arrepiento de nada". La vida son experiencias con las que aprendemos, pero es mejor nunca arrepentirse de lo vivido. Maluma lo tiene claro y, como explicó en LOS40, todo pasa por algo en esta vida.