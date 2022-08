¿Qué ha sido de Union J, la boyband de ‘The X Factor’ formada en 2012?

Union J apareció en nuestras vidas hace una década. Este 2022, con motivo de su décimo aniversario, la boyband organizó el pasado mes de mayo una reunión en el London Palladium para rememorar sus mejores momentos, donde anunciarón una próxima gira. Y además, han sido teloneros de la gira de Christina Aguilera en Reino Unido a principios de agosto.

En 2012, George Shelley se presentó a las audiciones de The X Factor como solista, mientras que Josh Cuthbert, JJ Hamblett y Jaymi Hensley lo hicieron bajo el nombre de Triple J. No obstante, y al igual que One Direction o Little Mix, los cuatro miembros fueron rescatados como grupo por los jueces del concurso y rebautizados con el nombre que conocemmos..

La formación participó así en la novena edición del popular reality show, en la que finalmente quedaron en cuarta posición. Ese año ganó James Arthur. A partir de entonces, Union J se embarcó en una carrera musical conjunta que duró hasta 2016, aproximadamente.

Entre sus hitos se encuentran el lanzamiento de dos discos (Union J en 2013 y You Got It All en 2017), la publicación de un libro autobiográfico, protagonizar diversas portadas de revistas, el galardón a Mejor grupo revelación británico en los BBC Radio 1 Teen Awards y dos giras importantes: primero de la mano de Factor X y luego, una propia llamada 'Magazines and Tv Screens Tour'.

En 2016, George abandonó el grupo de forma amistosa y Union J siguió su camino como trío musical, trabajando en el que sería su tercer álbum de estudio Who Would've Thought. Sin embargo, este proyecto se quedó en EP al lanzar tan solo un par de singles (Alive y Dancing), antes de que Josh Cuthbert anunciara su salida de Union J en 2018, debido a la presión de la fama y a los constantes cambios de mánager. De esta forma quedaron solo dos miembros hasta su disolución un año después.

Una vez puesto en antecentes, ¿qué ha sido de ellos por separado? ¿Qué han hecho durante estos años? ¿Han seguido en la música? ¿Se dedican a otra cosa? ¿Han dejado la vida pública?

George Shelley

Después de abandonar Union J en 2016, George persiguió su sueño en la industria como solista. Ese mismo año publicó un EP llamado Originals. De 2018 a 2021 lanzó Technicolour, Put Your Records On y Lose To Find, un single por año.

A lo largo de estos años, el joven ha sido co-presentador el programa de radio Capital Breakfast y de Factor X en su edición número 14. Y también ha hecho sus pinitos como actor, con un cameo en la sitcom Murder in Successville y en un episódico de la comedia británica Benidorm.

"Los últimos 6 años desde que abandoné Union J no han sido fáciles para mí, pero he aprendido valiosas lecciones y puedo mantenerme firme en decir que vuelvo a estar en el camino correcto, con más amor, emoción, compromiso y fuerza que nunca", compartió en un post de instagram el pasado junio.

Josh Cuthbert

Desde su paso por Union J, Josh ha ido encadenando trabajos como modelo con diferentes agencias. Además, es creador de contenidos digitales e influencer. Y de cuando en cuando publica covers de canciones populares. En una reciente entrevisa para un medio de moda, el joven ha confesado que le gustaría seguir experimentando en lo musical, tanto en solitario como junto a la banda, ya que es algo que ha echado mucho de menos.

En 2018, se casó con la modelo Chloe Lloyd tras cuatro años de relación, con quien sigue disfrutando de una vida juntos.

JJ Hamblett

Una vez finalizada su etapa en Union J, Hamblett persiguió su pasión actoral. De este modo, hizo su debut en Tango One (2018) dando vida al personaje de Parker. También ha aparecido en en el film One Upon a Time in London y en el cortometraje Ethel junto a Mirmiam Margolyes.

Aparte de su faceta como actor, es el fundador de Swankii, una marca que une moda y música, que tiene como esencia construir experiencias musicales VIP inolvidables a través de una red de miembros exclusiva.

Jaymi Hensley

Al igual que JJ, Jaymi probó suerte en el mundo de la interpretación. Debutó en 2016 haciéndose con el papel protagonista en la pantomima de Peter Pan en el White Rock Theater. Hizo lo propio en el papel de Aladdin en Northampton al año siguiente. Y desde 2019 protagoniza la representación teatral Joseph and the Technicolour Dreamcoat.

Este año ha presentado un par de programas especiales en Hits Radio por el día del Orgullo e incluso el pasado mes de abril se bautizó en el mundo Drag actuando en el show Queenz de Reino Unido como Dior Montay.