Las piedras del hambre: el inquietante hilo de Twitter que se ha hecho viral

“Si me ves, llora”; “La vida volverá a florecer una vez que esta piedra desaparezca”; “Quien me vio, lloró. El que me vea, llorará”.

Con frases tan inquietantes como estas, inscritas hace siglos en la piedra, nuestros ancestros dejaron un mensaje claro: si el nivel del agua baja tanto que permite que la inscripción aflore a la superficie, es momento de preocuparse.

El usuario de Twitter @batallitass ha recuperado esta curiosa historia en un hilo que se ha convertido en viral. Y no es para menos: con todo lujo de detalles, explica el significado de estas leyendas marcadas en la piedra y la importancia que tenían para los habitantes de las ciudades europeas las grandes sequías del pasado.

Y es que, al carecer de registros meteorológicos, en muchos países del centro de Europa, especialmente en los de habla alemana, era costumbre inmortalizar en la piedra el nivel del agua, tanto en las grandes inundaciones como en los periodos de gran escasez de lluvia como el que vivimos actualmente.

El agua es vida

Por aquel entonces, la escaez de agua era especialmente peligrosa para la población: no sólo faltabael agua potable, sino que al bajar el nivel de los ríos muchos de ellos dejaban de ser navegables, lo que se traducía en el corte del suministro de muchos productos básicos para la supervivencia y, en consecuencia, en terribles hambrunas que sufrían especialmente los más pobres.

Fue a partir del siglo XX cuando las inscripciones dejaron de ser tan siniestras. Poco a poco, el río dejó de ser absolutamente vital para la gente. Y sin embargo, también hubo grandes problemas por fenómenos como la ola de frío de 1947, cuando el Rin se congeló a lo largo de 60 kilómetros de su cauce, lo que impidió que llegara a la población el carbón necesario para la población e infinidad de alimentos. Miles de personas murieron de hambre y frío, tal y como recuerda el hilo.

La piedra más reciente es la que colocó la organización ecologista Greenpeace en 2018 en el lecho del río Elba. Al más puro estilo de las antiguas inscripciones, el texto dice así: “Si me ves, es que la crisis climática ha llegado”. Es momento de tomar cartas en el asunto.