Mario Marzo conquista Tiktok con su faceta de coach motivacional

Actor, pianista y podcaster profesional son algunos de los adjetivos que se le pueden atribuir a Mario Marzo, que en los últimos años ha conseguido hacerse un hueco dentro de las redes sociales gracias a su faceta como comunicador y el éxito del podcast ¿Quieres ser mi amigo? junto a Dane Rivarola, que domingo a domingo y clip a clip conquista a miles de oyentes y espectadores.

El artista, que se encuentra inmerso en el rodaje de la segunda temporada de Los protegidos: el regreso para ATresPlayer Premium, se caracteriza además por cuidar de su cuerpo con una rutina de gimnasio establecida, tal es así que él mismo compartía a través de su cuenta de Tiktok días de rodaje donde ha llegado a hacer dominadas en una grúa mientras esperaba la grabación de sus escenas. Sin embargo, lo que no se esperaban sus seguidores era su faceta de coach motivacional.

Y es que el actor subía a Tiktok durante la tarde del 7 de agosto un vídeo en el que se dirigía directamente a sus seguidores con un claro mensaje: dejar de procrastinar para hacer lo que realmente necesitas hacer aunque te de pereza.

"Deja el puñetero Instagram"

"Hola, soy tu coach motivacional Mario. Me estoy preparando para ir al gimnasio, odio ir al gimnasio por la tarde, odio entrenar espalda y voy a entrenar espalda por la tarde. He estado a punto, a medio segundo, de sentarme en el ordenador a descansar, a ver una peli o una serie, pero he dicho que no porque tengo que ir a hacer esto. Tengo cero motivación, ninguna, lo que tengo es constancia y disciplina. Y sé que hay algo que tú tienes que hacer y que no te apetece. Pues lo siento, deja el puñetero Instagram y ponte a hacerlo. Es así. Adiós" comentaba mirando directamente a cámara.

El vídeo, que ya cuenta con más de 55.000 visualizaciones y 5300 "me gusta", ha sido ampliamente celebrado por sus seguidores de la plataforma, que agradecían el consejo no sin antes darle la vuelta a las palabras del actor. "No has dicho nada de TikTok, lo siento" comentaban algunos. Sin duda, una señal para sus más de 14.000 seguidores en la plataforma para dejar a un lado las distracciones y destinar el tiempo a lo verdaderamente importante. Con un coach así, ¿quién se atreve a llevarle la contraria?

Mario Marzo, como comentamos, por el momento compagina la grabación de su podcast con la rutina de gimnasio y el rodaje de la segunda tanda de episodios de la familia Castillo Rey, habiéndose estrenado hace escasas semanas el episodio que protagoniza dentro de la web serie Historias de Protegidos, que servirá de nexo de unión entre los acontecimientos de la primera y segunda temporada.