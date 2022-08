Marta Peñate responde cuánto dinero ha ganado en Supervivientes

Marta Peñate está volviendo a su vida normal tras su paso por Supervivientes 2022, un concurso que ha cambiado su vida por completo. Por esta razón ha querido resolver algunas dudas del público que siempre le apoya. Entre las preguntas que ha contestado por Instagram encontramos una que muchos espectadores del reality se han hecho: ¿cuánto gana un concursante del programa?

Junto a esta respuesta, en la que no ha podido dar muchos detalles, también ha explicado la cantidad de ropa que pueden llevar o su vuelta a la normalidad después del aislamiento en la isla.

“Preguntas de Supervivientes”, ha titulado Marta a este juego con sus seguidores. Aunque habría centenares de cuestiones, ha elegido unas pocas a las que quitar las dudas.

“Este es confidencial”

Un seguidor se ha lanzado a la piscina y le ha preguntado a la exconcursante: “cuánto cobrabas a la semana?”. Marta, que no ha podido (ni querido) mojarse, ha salvado la contestación como ha podido para no entrar en conflicto con el reality show.

“Fui gratis jajaja. Estas preguntas no las puedo resolver, me preguntáis mucho, pero esto es confidencial”, ha respondido en su historia. Es algo que no solo piensa un seguidor, sino que está en mente de muchos de los espectadores del programa.

Lo único que ha concretado es que “se cobra por semanas”, pero no ha podía especificar cuánto ha llegado a ganar ella. Parece ser que ganas en función de lo que decida el público si estás nominado o de tus compañeros del concurso a la hora de nominar.

Qué cosas se pueden llevar a la isla

También es curiosidad de muchos el saber qué cosas se pueden llevar en su paso por Supervivientes, tanto de ropa como productos de higiene. Marta ha confirmado que solo pueden llevar un cepillo de dientes, jabón y una cuchilla.

Además, ha resaltado que no se puede fumar durante la estancia en la isla. Aunque algunos piensen que se puede hacer detrás de cámaras cuando nadie te ve, Peñate ha resuelto la duda y ha dicho que en ningún lado puedes encenderte un cigarro.

Vuelta a la normalidad

Marta ha querido hablar sobre su experiencia y cómo está siendo la vuelta a casa. Lo que ha compartido con sus seguidores ha sido que se está controlando con la comida. Hay que recordar que estuvo nueve días sin poder ir al baño, por lo que la concursante está vigilando lo que ingiere para no caer en el temido efecto rebote, algo que podría traer graves consecuencias a su cuerpo.