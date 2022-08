Muere Olivia Newton-John, la inolvidable Sandy de 'Grease', a los 73 años

Desde que apareció frente al gran público como la inolvidable Sandy en Grease a finales de los 70, Olivia Newton-John se convirtió en un icono del pop. No solo por sus interpretaciones en la célebre película y en Xanadu, sino también por su carrera musical, con éxitos como I Honestly Love You y Physical, con las que ganó premios Grammy. La artista ha muerto a los 73 años de edad después de no haber podido superar un cáncer que padecía.

Su esposo, John Easterling, confirmó su muerte en Instagram y escribió que ella "falleció pacíficamente en su rancho en el sur de California esta mañana, rodeada de familiares y amigos". La declaración continuaba: "Olivia ha sido un símbolo de triunfos y esperanza durante más de 30 años compartiendo su viaje con el cáncer de mama. Su inspiración curativa y su experiencia pionera con la medicina vegetal continúan con el Fondo de la Fundación Olivia Newton-John, dedicado a la investigación de la medicina vegetal y el cáncer".

Pese a que está instalada en nuestra memoria como la protagonista de la legendaria cinta con John Travolta, también vendió millones de discos como artista country. Grease fue la gran oportunidad de su carrera, un inigualable escenario internacional que la convirtió en una de las mujeres más famosas del planeta.

Newton-John lucho contra un cáncer de mama en 1992, enfermedad que consiguió superar. Pero en 2017, la cantante y actriz hizo público que se había extendido a su columna vertebral.

Olivia Newton-John - Physical (Official Music Video)

Aunque nación en Inglaterra en 1948, se mudó con su familia a Melbourne (Australia) cuando solo tenía cinco años. Muy pronto comenzó a dedicarse al mundo de la música, y cuando era una adolescente fundó el grupo de chicas Sol 4. Su primera gran oportunidad llegó después de ganar un popular concurso de talentos australiano. Grabó su primer sencillo en 1966, y cinco años más tarde lanzó su álbum debut como solista, If Not for You, que incluía una versión exitosa de la canción principal escrita por Bob Dylan.

Otro de los momentos más conocidos de su carrera llegó en 1974, cuando representó a Reino Unido en el Festival de Eurovisión que se celebró en Brighton. Después de Grease, el gran éxito de su carrera, continuó en la tendencia de los musicales con Xanadu en 1980, pero no tuvo el mismo éxito en pantalla. Un año más tarde, consiguió otro gran triunfo con su canción Physical.

Los homenajes en las redes sociales no se han hecho esperar. Uno de los primeros en expresar su tristeza ha sido su eterna pareja en la ficción, John Tavolta, que ha lamentado en redes sociales la pérdida. "Mi queridísima Olivia, hiciste que nuestras vidas fueran mucho mejores. Tu impacto fue increíble. Te quiero mucho. Nos veremos en el camino y estaremos todos juntos de nuevo. ¡Tuyo desde el momento en que te vi y para siempre! ¡Tu Danny, tu John!.