Suede estrena nueva canción, ‘15 again’, de su nuevo disco ‘Autofiction’

Suede ha lanzado 15 Again, el nuevo sencillo extraído de su próximo álbum de estudio Autofiction. Descrita por Brett Anderson, su vocalista, como "una canción sobre enamorarse de la vida por primera vez" formará parte de su noveno álbum de estudio, que llegará a las tiendas el 16 de septiembre de 2022.

Cuando Suede comenzó a trabajar en las canciones que se convertirían en Autofiction, decidieron volver a lo básico. En un movimiento que recordó sus primeros días como banda, Brett Anderson, Mat Osman, Simon Gilbert, Richard Oakes y Neil Codling se encerraron en unos locales abandonados en Kings Cross, abrieron la puerta, llevaron sus instrumentos, montaron todo su equipo y comenzaron a tocar juntos.

Autofiction se grabó como si fuera en directo (todos tocando juntos) en los Konk Studios en el norte de Londres con el afamado productor Ed Buller, colaborador de Suede durante sus inicios. Ed trabajó por primera vez con la banda produciendo su primer single The Drowners, que cumple 30 años de su edición, este mes. Si hace 30 años The Drowners fue un himno generacional que habla de una juventud perturbada, borrosa e inusual, entonces la fuerza de Autofiction con las preocupaciones de un punto diferente en la vida, suena aún más vital.

Y donde Suede quiere estar es, en cierto modo, el mismo lugar en el que estaban cuando comenzaron hace 30 años: un grupo de personas que viven de la cruda sensación de crear música juntos, en una habitación. Como sugiere su título, Autofiction, es uno de los discos más personales compuesto por Brett Anderson. Reflexiones por parte del vocalista, al escribir sus propias memorias en Coal Black Mornings and Afternoons With The Blinds Drawn que ayudó a Brett a obtener una nueva perspectiva de sí mismo como intérprete y cantante, a la vista del público Gran parte de este proceso se ha plasmado en los contenidos de Autofiction.

Tras el lanzamiento del disco el próximo 16 de Septiembre de 2022 arrancarán dos conciertos especiales en el Electric Ballroom (sala para 1500 personas aprox. en Londres) rememorando aquellos conciertos cercanos de sus comienzos. Posteriormente anunciarán una extensa gira de presentación que continuará los shows que ya ofrecieron hace unos meses cuando se presentaron en España: en Barcelona (Sala Razzmatazz) y Madrid (Festival Tomavistas).

Suede tiene su nuevo disco a la vuelta de la esquina / Getty Images / Paul Bergen/Redferns

Suede no parará durante septiembre y octubre de encontrarse con su público en diferentes salas de ciudades por toda Europa presentando un disco que acaba de recibir nuevo sencillo con 15 again, que recogerá el testigo de She still leads me on.