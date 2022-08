Ibai Llanos defiende a Villano Antillano cuando un seguidor le insulta: “Para que lo entiendas rápido...”

Villano Antillano ya es uno de los nombres más reconocidos dentro de la música urbana. Después de su Session Vol. 51 junto a Bizarrap, la artista no ha parado de crecer y ganar seguidores. Además, hace unos días se convirtió en la primera mujer trans en entrar en el top50 de canciones más escuchadas en Spotify.

Dentro de sus temas defiende la liberación sexual, la reapropiación de los discursos transfóbicos y el empoderamiento. Algo que algunos usuarios de internet todavía no comprenden y prefieren insultar.

Un ejemplo de ello ocurría durante un directo de Ibai Llanos cuando un seguidor denominaba a la cantante “un travelo”. Esta definición no sentó muy bien al streamer, que no pudo disimular su enfado ante el ataque.

“Para que lo entiendas rápido”, comenzó Ibai. “Si eres tránsfobo, aquí no entras. Te vas a tomar por culo. Gilipollas”, le respondió al usuario al que después de esto echó del chat. Ha sido una reacción muy aplaudida entre los que estaban dentro del directo y los fans de Villano.

El conejo y la villano

Hace unos días disfrutamos de Villano sobre el escenario con Bad Bunny. Fue el conejo malo quien invitó a la puertorriqueña a subirse con él al escenario en el arranque de su World Hottest Tour, que se llevaba a cabo en Puerto Rico.

“Subí a ese escenario sabiendo que, en cada plaza pública, en cada barra, en cada sala de cada casa y en cada punto de transmisión existente había personas viéndome que nunca antes habían tenido una representación digna de esta magnitud o se habían visto plasmades en una celebración cultural de esta proporción…”, explicó la intérprete de Pájara en un post a las pocas horas.

“No hace falta puntualizar el impacto de que el artista número 1 en el mundo le diera espacio a la primera artista transgénero del movimiento en uno de los eventos más históricos de su carrera hasta el momento (...) decir que es cabronamente inspirador no me parece suficiente y verme parada a su lado en cada foto me transmite un poder que nunca antes había visto”, agradeció de esta forma a Bad Bunny por esa oportunidad.