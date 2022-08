Jennifer López y Ben Affleck se distancian para “hacerse más fuertes”

Jennifer López y Ben Affleck acaban de volver de su luna de miel y ya han acaparado todos los titulares de la prensa. Son muchos los rumores que han aparecido de la posible ruptura nada más aterrizar de su viaje. Algo que está muy lejos de la realidad.

Todo esto ha surgido porque ambos tenían compromisos laborales en distintas ciudades, por lo que se han visto obligados a viajar por separado. Esto ha causado las especulaciones de un divorcio, pues no están disfrutando de las primeras semanas de convivencia después del “sí, quiero”.

Lo que ha pasado en realidad es que Jennifer y Ben han decidido separarse de “mutuo acuerdo” para centrarse en sus carreras profesionales. Además de echarse de menos con más fuerza que nunca. De esta manera, según un portal estadounidense, una fuente cercana a la pareja asegura que esto será una forma de volver más sólida su historia de amor.

Se trata de una decisión que ha dejado a muchos seguidores perplejos. Como ha publicado Hollywood Life, la pareja estadounidense está completamente volcada en sus proyectos profesionales, por lo que han buscado la manera perfecta de compaginar ambas cosas.

“Creen que pasar tiempos separados los hace más fuertes y es perfecto, porque cuando están separados están ganando una cantidad extrema de dinero. Es una situación donde ambos ganan”, ha explicado la revista.

No, no hay divorcio a la vista

Con estas afirmaciones ya pueden acabar los rumores del posible divorcio a los pocos días de la ceremonia en Las Vegas. Ya que, como ocurre en muchas otras relaciones, no estar físicamente juntos no significa que la pareja no esté en contacto.

Jennifer López y Ben Affleck en París / Pierre Suu/GC Images

“Siempre están hablando, enviando mensajes de texto, Facetime e, incluso, grabando cuando están separados trabajando. Y el tiempo que pasan separados hace que volver a verse sea mucho mejor. A JLo le encanta el hecho de saber que su esposo estará allí para ella sin importar lo que pase”, así lo ha explicado Hollywood Life.

En el momento en que estos proyectos lleguen a su fin, las dos estrellas volverán a retomar su vida cotidiana normal y con más fuerza que nunca. Se trata de una madura decisión en la que ambos pueden desarrollar su vida con normalidad sabiendo que la otra persona estará esperando.