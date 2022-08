Niall Horan y Lewis Capaldi sorprenden cantando en la calle junto a un músico en Dublín

La música a veces deja amistades maravillosas y dignas de admirar. Una de ellas es la que comparten Niall Horan y Lewis Capaldi, quienes son inseparables desde el primer momento en el que se conocieron y han compartido varias veces escenario cantando a dúo alguno de sus temas. Sin embargo, todavía no tenemos una colaboración entre ambos.

Ambos han sido los protagonistas de una sorpresa improvisada, pero maravillosa que ha dejado impactados a los viandantes de una de las calles más transitadas de Dublín. Lewis Capaldi viajó a la capital de Irlanda en una visita casual y se unió a Niall Horan para pasear por la ciudad. Durante su trascurso en Grafton Street vieron a un artista callejero que les llamó la atención y con el que no dudaron en interactuar.

El músico en cuestión se llama Jacob Koopman y es muy recurrente en las calles de Dublín. Hace covers de diferentes artistas y también tiene temas propios que interpreta para intentar conseguir más popularidad y poder vivir de su pasión. Mientras estaba cantando, rodeado de decenas de personas, Lewis Capaldi y Niall Horan aparecieron por detrás dejándole sorprendido.

Jacob Koopman accedió a cantar con ellos y no perdió la oportunidad de vivir un momento único. El trío improvisado interpretó una versión del tema de Coldplay, Yellow, pero también un par de temas propios de Niall Horan y Lewis Capaldi. Del primero, tocaron Slow Hands, mientras que del segundo, Before You Go. Esta canción no es desconocida para el músico callejero, ya que en julio hizo su propia cover.

📹| Niall et Lewis Capaldi chantant Yellow de Coldplay !! 😍 pic.twitter.com/E4KyBskP0q — One Direction France ✨ (@Team1DFrance) August 5, 2022

“¡Todavía estoy asombrado por lo que pasó! Fueron increíbles, me pidieron que hiciera una canción original y, de alguna manera, Lewis sabía la letra de WEIGHT OF THE WAVE. También lo siento mucho @niallhoran por no saber ninguna de tus canciones 😅 eres una LEYENDA absoluta compañero! 😍 Y te prometo que aprenderé tus canciones para la próxima vez 😜”, expresó Jacob Koopman en su cuenta de Instagram.

Una sorpresa muy bonita que dio este dúo de amigos al que estamos deseando escuchar juntos en una colaboración propia que fusione a la perfección sus voces.