Belén Aguilera vive una noche mágica en el Arenal Sound

Belén Aguilera está viviendo uno de los momentos más dulces de su carrera profesional. Tras lanzar a principios de año su segundo trabajo discográfico, SUPERPOP, la cantante catalana se encuentra ahora mismo inmersa en una gira con la que recorre diferentes festivales y salas del territorio español, que pondrá su broche final el 10 de marzo de 2023 en Málaga.

En este contexto, la cantante de éxitos como Camaleón, Antagonista o Tirando de carrete ha vivido una de sus noches más especiales durante su actuación sobre el Negrita Stage del Arenal Sound este mismo domingo, cuando miles de personas se congregaban a las once de la noche para ser testigos de un auténtico espectáculo.

El Arenal Sound, que se ha convertido en uno de los festivales estrellas del país, contaba con más de 50.000 asistentes dando lugar a conciertos multitudinarios, como el que ofrecía C. Tangana dentro de su tour Sin cantar ni afinar, logrando ofrecer noches de pelos de punta y nervios a flor de piel como la que estamos seguros que vivió la cantante al ver el inmenso público que coreaba cada una de sus canciones o se acercaba con curiosidad a observar la música que tenía que ofrecer.

La cantante, por su parte, no ha querido dejar de agradecer la oportunidad de haber vivido una noche mágica a través de sus redes sociales, publicando en Instagram y TikTok algunas de las imágenes de su concierto acompañadas de palabras de incredulidad: "ni en mis mejores sueños me hubiese imaginado esto 💔 nunca olvidaré lo fuerte que gritasteis cuando dije 'donde estan mis gays y mis chicaaaaas' simplemente el aura de este show ha sido de colores🌈🌈🌈🌈🦄🦄🦄🦄 gracias a la gente que me conocía y a la que vino a conocerme y a bailar y cantar y escucharme pero gracias sobre todo a mi equipazo porque simplemente sois lo más no os merezco".

Sin duda una experiencia que quedará en la memoria de la artista y de todos los asistentes en un año que viene marcado por el éxito de la catalana. Con más de 450.000 oyentes en Spotify, Belén Aguilera se ha convertido en una de las voces más interesantes del panorama nacional, consiguiendo además logros tanto personales como profesionales al haber tenido la oportunidad de ser la telonera de Alicia Keys durante su paso por las ciudades de Milán y Barcelona durante su gira. Belén Aguilera es presente y es futuro, antagonista y personaje principal de una trayectoria musical que no deja de crecer.