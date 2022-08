‘Provenza’ de Karol G iguala a ‘As It Was’ de Harry Styles y a ‘Te felicito’ de Shakira y Rauw Alejandro

Agosto ha llegado cargado de novedades para la lista de LOS40. En el número 1 del chart vuelve a sonar una de las canciones del verano 2022: Provenza de Karol G. Se trata de la tercera vez que la estrella colombiana consigue estar en lo más alto de la lista con este temazo. Cabe recordar que el 11 de julio lo consiguió a nivel global, sonando en el número 1 de los diez países donde está presente LOS40.

La artista consiguió desbancar a otra colombiana del top. Shakira y Rauw Alejandro, que también habían conseguido sonar tres veces este verano desde lo más alto con Te felicito, bajaban al #2. Pero yo no perdería de vista a Shaki. Y es que su tema Don't You Worry junto a The Black Eyed Peas y David Guetta se acerca a la cima. Esta semana suena en el #4.

Además, esta semana han entrado tres nuevas canciones a la lista. Sangiovanni y Aitana suenan directamente desde el #22 con Mariposas, protagonizando la entrada más fuerte de la semana. Belén Aguilera entra al #38 con su Camaleón y Samuraï entra al #40 con Bonita.

La subida más fuerte suena a dance con Crazy what love can do de David Guetta, Becky Hill y Ella Henderson. Han pasado del #36 al #27. ¡Nada mal!

El récord de permanencia, una semana más, es para Glass Animals con su Heat Waves. Esta semana baja un puesto y suena desde el #9.