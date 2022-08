Justin Timberlake felicita a JC Chasez recordando su paso por N´Sync

JC Chasez acaba de cumplir 46 años y su excompañero de N´Sync, Justin Timberlake, le ha querido felicitar de una forma muy especial. El intérprete de Can´t Stop the Feeling ha recordado su paso por la banda y sus mejores momentos.

Aunque el artista ya no forma parte del grupo, las vivencias nunca se olvidan y el cariño entre ellos sigue presente. Así lo ha demostrado Timberlake al felicitar a su antiguo compañero: “feliz cumpleaños a mi hermano, hemos recorrido un largo camino”.

Junto a estas palabras ha publicado en sus historias de Instagram unas imágenes de sus días como integrante de la banda más influyente de los años 90 y principios de los 2000. En la primera foto aparecen los dos artistas cuando eran jóvenes en los primeros años de carrera.

Las siguientes imágenes están tituladas como “caso en cuestión...”. En una de ellas aparecen con el pelo despeinado; en otra, con el pelo rubio y haciendo muecas. Con ello demuestra la buena relación que continúan teniendo a pesar de los años.

Cómo se conocieron

Timberlake y Chasez se conocieron en 1993 en el programa Mickey Mouse Club y, más tarde, se unieron a N´Sync. Saltaron a la fama en 1995 junto a Lance Bass, Joey Fatone y Chris Kirkpatrick. Juntos consiguieron grandes premios como el American Music Awards a Mejor Banda Favorita o el Billboard Music Award al Álbum de Grupo.

N´Sync se reunió por última vez en 2018 durante la ceremonia para desvelar su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Después de esto, Fatone explicó que le gustaría que la banda se volviera a reunir algún día y poder celebrar una reunión.

“¿Por qué no? Quiero decir, seamos realistas aquí, todo el mundo se separó para hacer lo suyo y ahora hemos hecho lo nuestro y seguimos haciendo lo nuestro, pero ¿sabes qué? Creo que sería divertido hacer algo así y volver a estar juntos”, explicó el participante de Dancing With the Stars.

Quién sabe si algún día tenemos esa reunión que tanto queremos. De momento, solo podemos felicitar a Chasez y quedarnos con ese cariñoso mensaje que le ha dedicado Timberlake.