Georgina Rodríguez no puede resistirse a Karol G en su última foto

Karol G está arrasando con su nuevo look. La colombiana ha dejado a un lado el azul turquesa para lucir ahora un cabello rojo con el que ya se ha ganado el apodo de La Sirenita. Algo con lo que ella también se ha sentido muy cómoda, ya que ha cambiado su foto de perfil en las redes sociales por una captura de la película de esta famosa princesa Disney.

Los halagos y piropos han llovido en cada foto que la artista ha compartido con su nuevo pelo. No solo sus fans se han encargado de inundarlas de bonitos mensajes, sino también algunos de sus compañeros de profesión y celebridades. Una de ellas es Georgina Rodríguez, la modelo, empresaria y novia de Cristiano Ronaldo que ha querido dejar claro que aprueba con creces la nueva imagen de Karol.

Todo ha ocurrido después de que la intérprete de Provenza haya compartido una nueva foto en sus redes. En ella aparece de espaldas y mostrando su espectacular melena roja. "Guao", dice Georgina junto a una llama de fuego y un corazón rojo. ¡No ha podido resistirse!

Pero lo cierto es que Gio no ha sido la única celebridad en piropear a nuestra protagonista. Cazzu, Dulce María, Tïesto, Eladio Carrión e India Martínez son otros de los que no han podido evitar caer rendidos ante la belleza de Karol G.

La artista está triunfando, no solo con su look, sino también con su música. Su último hit Provenza ya se ha convertido en la canción del verano para muchos. Tanto es así que se ha convertido en Número 1 de la Lista de LOS40 por tercera vez. No hay duda de que los oyentes de LOS40 quieren tener a la artista de banda sonora a diario.

Ahora solo queda esperar para saber qué es lo próximo que tiene preparado Karol G. Pero es más que evidente que su nuevo look es señal de que se avecina una nueva versión de ella misma.