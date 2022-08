La película de Pedro Almodóvar que impulsó a Tarantino a dedicarse al cine: “Quiero hacer este tipo de mierda”

Todos (o casi todos) conocemos el tipo de cine que hace Quentin Tarantino y sabemos reconocerlo en cuanto vemos una de sus escenas. La violencia, la ironía y la sangre -mucha sangre- son algunos de los elementos más caracterísiticos de su filmografía. Sin embargo, la inspiración para hacer este tipo de películas procede de alguien muy cercano a nuestra cultura española.

El año pasado, el director americano participó en el podcast llamado The Joe Rogan Experience, donde reveló que Pedro Almodóvar fue el germen de su desarrollo como cineasta. Ahora, estas declaraciones se han hecho virales gracias al usuario de Twitter Daniel Calero que ha subido el clip donde Tarantino habla de su relación con una película concreta del manchego y cómo su impacto fue tal que le impulsó a producir títulos como Reservoir Dogs, Kill Bill, Pulp Fiction o Malditos Bastardos entre otros muchos.

El film en cuestión es Matador, protagonizada por Antonio Banderas en 1986. "Pedro Almodóvar tenía una película llamada Matador, protagonizada por Antonio Banderas, muy graciosa. El film empieza y en los créditos iniciales hay un sujeto, sentado en el salón de su casa, con los pantalones bajados hasta los tobillos, que se está masturbando. Y se masturba con las escenas más sangrientas y violentas del género slasher. Tiene apilados todos sus momentos favoritos de este tipo de películas, de mujeres siendo asesinadas, y se está masturbando... Y esa es la escena inicial", explica el director.

Quentin Tarantino continúa: "No había nada así disponible en América en aquel momento. Yo estaba como 'Madre mía, esta es la mierda más salvaje que he visto jamás. Esto es increíble'. Recuerdo estar sentado en Video Archives y decir: 'Quiero hacer este tipo de mierda cuando estoy haciendo películas'".

¿Me estás diciendo que el cine de Tarantino existe gracias a Pedro Almodóvar? Vaya que sí 👇🏻 pic.twitter.com/d4vP8pEyt3 — Daniel Calero 🎬🌐 (@DanielJCalero) August 9, 2022

Hubo gente que le advirtió de que no podría hacerlo. "Pero ellos no te dejarán", le decían. "¿Y quiénes son 'ellos' para decirme lo que puedo y no puedo hacer?, se preguntaba el propio director. "Nunca dejé que 'ellos' me detuvieran e hice lo que quería hacer, y gracias a esto, cambiamos los años 90", exclama durante su intervención en el programa.

El creador de Érase Una vez en Hollywood señala que, de repente, en un año las cosas cambiaron, a partir de 1989, con la aparición de films tan salvajes, irónicos y violentos como El Mariachi, Man Bites Dog, Romeo is Bleeding (Doble Juego), Seven, etc. "Construimos un puente y todo el mundo lo siguió", concluye.