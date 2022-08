Eva Longoria, Carmen Maura y Sandra Barneda: unidas en la nueva serie de Apple TV

¡Esto sí que no lo veíamos venir! Eva Longoria y Sandra Barneda estarán juntas en un nuevo proyecto para Apple TV. La plataforma de vídeo ha encargado una serie de seis episodios ibasada en el best seller de la periodista española: La tierra de las mujeres. Bajo el nombre de Land Of Women, la producción será una comedia dramática que tendrá a Eva Longoria como protagonista y productora ejecutiva.

Pero las sorpresas no acaban aquí, ¡ni mucho menos! La actriz Carmen Maura también estará en la producción como coprotagonista.

Land Of Women estará dirigida por Carlos Sedes (Fariña) y será producida por Bambu Studios para Apple TV. Además, la serie se rodará en inglés y español. Tal y como informa el medio estadounidense Deadline, la preproducción ya está preparada.

Además de Eva Longoria, Ramón Campos, Teresa Fernández-Valdés y Ben Spector estarán como productores ejecutivos de la serie. No nos extraña que Eva haya querido trabajar con Bambú. La estrella de Hollywood es una gran admiradora de la productora española y adaptó en 2019 su serie Gran Hotel.

Tampoco nos extraña que Eva y Apple hayan apostado por un libro de Sandra Barneda. Además de ser uno de los rostros más conocidos de la televisión española, es una escritora de best sellers.

¿Sobre qué va La tierra de las mujeres?

La tierra de las mujeres contará la historia de Gala, interpretada por Eva Longoria, una neoyorquina que se ve obligada a huir de su ciudad tras la muerte de su marido. Cambia de vida junto a su madre Julia (Carmen Maura) y su hija universitaria.

Las tres mujeres llegarán a un pueblo del norte de España en el que Julia vivió hace 50 años. Las tres mujeres tendrán que vivir con nuevas identidades intentando mantener sus secretos a salvo. Pero no es nada fácil en un sitio tan pequeño.

Tendremos que esperar para ver la serie, pero todo apunta a que va a ser un bombazo.