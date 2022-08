Maya Hawke (‘Stranger Things’) y Camila Mendes (‘Riverdale’) protagonizan lo nuevo de Netflix: ‘Do Revenge’

Netflix ha publicado el tráiler de la que será la teen movie definitiva de este 2022, Do Revenge. Protagonizada por Maya Hawke y Camila Mendes, estrellas de las series Stranger Things y Riverdale, respectivamente, esta película promete amor, traición y venganza. ¿Qué más se le puede pedir a una comedia negra sobre el drama de ser adolescente?

Do Revenge se estrenará en la plataforma de streaming el próximo 16 de septiembre. El film ha sido dirigido por Jennifer Kaytin Robinson (co-guionista de Thor: Love and Thunder junto a Taika Waititi) y todo apunta a que la actriz que da vida a Robin en Stranger Things volverá a dar vida a un personaje sáfico. No sabemos si habrá romance entre los dos personajes principales, pero sí sabemos que habrá entretenimiento y mucho que comentar.

Do Revenge | Official Trailer | Netflix

Sinopsis de Do Revenge

Drea, la chica popular del instituto quiere vengarse de su novio por filtrar un vídeo íntimo y arruinar su reputación, mientras que Eleanor, una de las nuevas alumnas, está en el punto de mira de toda la escuela por la difusión de un rumor que la ha convertido falsamente en una acosadora. Tras un encuentro inesperado, ambas estudiantes deciden ayudarse mutuamente y vengarse de sus respectivos enemigos. Do Revenge es una comedia negra con las protagonistas más aterradoras de todas: las adoescentes.

El resto del reparto

Entre el elenco de esta película veremos caras muy conocidas de la ficción estadounidense, jóvenes que interpretan personajes cuya trama principal gira entorno la vida adolescente. Además de Maya Hawke y Camila Mendes, aparecen:

Austin Abrams

Austin da vida al personaje de Max. Es el actor que hace de Ethan, (ex)pareja de Kat en Euphoria.

Alisha Boe

Alisha encarna a Jessica una de las protagonistas de Por 13 Razones. En Do Revenge interpreta el papel de Tara.

Rish Shah

En esta comedia, Rish hará del personaje Russ Lee. Recientemente, hemos podido verle en la piel de Kamran en la serie de Disney+ Ms. Marvel, aunque también sale en la comedia romántica de Netflix A todos los chicos y en la serie británica de la BBC Years & Years.

Sophie Turner

Como se puede ver en este adelanto, la actriz de Juego de Tronos hará un cameo en esta comedia negra. Desconocemos si interpretando una parodia de sí misma o a otro personaje de alto standing.

Aunque la vida de ambas protagonistas está en las antípodas de la otra en cuanto a personalidad y estilo de vida, los personajes de Drea y Eleanor encontrarán en su compañera de aventuras una aliada, haciéndonos -a nosotros los espectadores- testigos y cómplices de su maquiavélico plan para destrozar a quienes han arruinado sus vidas.